Premier Lig kutlamalarında araç kalabalığa daldı! Çok sayıda yaralı var

İngiltere'nin Liverpool kentindeki Premier Lig kutlamalarda bir araç taraftar kalabalığına daldı, aralarında çocukların da olduğu yaralılar var. İngiltere polisi, araç sürücüsünün gözaltına alındığını duyurdu.

Liverpool'daki Premier Lig kutlamaları sırasında, aralarında çocukların da bulunduğu taraftar kalabalığının arasına bir aracın daldığı bildirildi. Olayla ilgili çok sayıda paylaşım sosyal medya platformu X üzerinden yapıldı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Liverpool Echo yerel haber kanalı, olay sonrası çok sayıda yaralı olduğunu belirtirken, kentteki Water Street ve Dale Street çevresinde çok sayıda polis ve ambulansın bulunduğunu aktardı.

Merseyside Polisi'nden yapılan açıklamada, “Bugün, 26 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'den hemen sonra Liverpool şehir merkezinde bir trafik kazası ihbarı aldık. Bir aracın Water Street üzerinde çok sayıda yayaya çarptığı bildirildi. Araç olay yerinde durdu ve bir erkek gözaltına alındı. Acil servis ekipleri hâlen olay yerinde. Yeni bilgiler geldikçe paylaşacağız” denildi.