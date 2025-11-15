Putin ile Netanyahu arasında telefon görüşmesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki durum, ateşkes, İran'ın nükleer programı ve Suriye'deki istikrarı görüşmek üzere telefonla görüştü.
Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi.
Görüşmede Gazze Şeridi, ateşkes, İran'ın nükleer programı ve Suriye'de daha fazla istikrarın sağlanması konuları ele alındı.
