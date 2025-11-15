Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmede Gazze Şeridi, ateşkes, İran'ın nükleer programı ve Suriye'de daha fazla istikrarın sağlanması konuları ele alındı.

SEZER DOĞRU

