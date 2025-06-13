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Putin'den Pezeşkiyan ve Netanyahu'ya diplomatik çözüm çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Putin&#039;den Pezeşkiyan ve Netanyahu&#039;ya diplomatik çözüm çağrısı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail-İran arasındaki karşılıklı saldırıların ardından Pezeşkiyan ve Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Rusya’nın "BM Şartı’nı ihlal eden İsrail eylemlerini kınadığını" söylediği ve hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiği bildirildi.

Kremlin tarafından Putin-Netanyahu arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Putin’in "İran’ın nükleer programına ilişkin tüm meselelerin yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini" vurguladığı aktarıldı.
Kremlin, Rusya’nın hem İran hem de İsrail ile yakın temas halinde kalacağını da ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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