Putin'den seçim zaferinde 'üçüncü dünya savaşı vurgusu: Bir adım ötede ama kimse ilgilenmiyor

Rusya'daki seçimler sonrası başkanlık koltuğuna yeniden oturan Putin, zaferinin ardından muhalif lider Navalnıy'nın ölümünden Ukrayna'daki savaşa kadar pek çok konudaki soruları cevapladı. 'Barıştan yanayız' diyen Putin, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın mümkün olduğunu söyleyip "Bu çatışma, tam kapsamlı bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir adım ötede olmasına yol açacak ama kimsenin bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya'da üç gün süren devlet başkanı seçimlerinde sandıktan 5. kez Vladimir Putin çıktı. Zaferinin ardından seçim karargahından vatandaşlara seslenen Putin, sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

'NAVALNIY'NIN ÖLÜMÜ ÜZÜCÜ'

Bir ABD’li gazetecinin sorusu üzerine, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapishanede ölmesini "üzücü olay" şeklinde nitelendiren Putin, insanların hapishanede öldüğü başka vakaların da yaşandığını ama bu tip olayların ABD’de de olduğunu hatırlattı. Putin, ölüm haberi gelmeden birkaç gün önce Navalnıy’ı Batı ülkelerinde hapiste bulunan Rus vatandaşlarıyla değiştirme fikrini kabul ettiğini açıkladı.

UKRAYNA TOPRAKLARINDA SIHHİ BÖLGE KARARI

Belgorod bölgesinin güvenliğinin sağlanması için Harkiv bölgesinin Rusya’ya katılmasını gerekli görüp görmediği sorusunu da cevaplayan Putin, sınır bölgelerinin bombalanmasıyla ilgili trajik olaylar göz önüne alındığında Rusya’nın Ukrayna toprakları içerisinde bir noktada "sıhhi bölge" oluşturmak zorunda kalacağını kaydetti.

Belirli bölgeler ile birleşme planları hakkında konuşmaya hazır olmadıklarını dile getiren Putin, "Düşmanın kullandığı yabancı silahlar yüzünden aşılması oldukça zor bir güvenli bölge oluşturma gerekli hale gelebilir" ifadesini kullandı.

'UKRAYNA AKILSIZCA SALDIRIYOR'

Ukrayna’ya sığınan Rus silahlı oluşumların sınır bölgelerine yönelik saldırılarına ilişkin de yorum yapan Putin, Rusya’da idam cezası olmasa da bu kişilerin hepsinin yok edileceğini bildirdi. Putin, "Savaş bölgesinde nasılsa bu insanlara her zaman eli silahlı insanlar gibi davranacağız" dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’nın sınır bölgesine 5 bin kişilik bir grubu yoğunlaştırdığını belirten Putin, bu güçlerin yüzde 40'ının kayba uğradığını, yüzde 35'inin öldüğünü söyledi. Putin, bu güçlerin akılsızca saldırdığını ifade ederek, bu durumun kendi çıkarlarına olduğunun altını çizdi.

'BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEN YANAYIZ'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2024 Paris Olimpiyatları süresince ateşkes teklifinden haberi olmadığını aktaran Putin, Rusya’nın her koşulda kendi çıkarlarına ve çatışma bölgesindeki duruma göre hareket edeceğini vurguladı. Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz barış görüşmelerinden yanayız ancak düşmanın cephanesi bittiği için değil, eğer gerçekten ciddilerse, uzun vadede barışı inşa etmek istiyorlarsa, barış görüşmelerinden yanayız. Yeniden silahlanma için 1,5-2 yıl ara verilsin diye değil.

Fransa’ya Ukrayna’da çatışmaları ağırlaştırmasını değil, barışçıl çözüme katkıda bulunmasını öneren Putin, Ukrayna’da NATO askerlerinin bulunduğunu bildiklerine dikkat çekti.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINI İŞARET ETTİ

Rusya ile NATO arasında çatışma olup olmayacağına yönelik soruyu cevaplayan Putin, "Modern dünyada her şey mümkün. Bu çatışma, tam kapsamlı bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir adım ötede olmasına yol açacak ama kimsenin bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum." dedi.