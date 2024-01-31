Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Putin'in gizlenen lüks evi ortaya çıktı

    Rusya Devlet Başkanı Putin, martta düzenlenecek seçimler için mal varlığını açıkladı. Bir dairesi, bir garajı ve yalnızca 3 adet arabası olduğunu ilan eden Putin'in Finlandiya sınırında lüks bir kır evinin olduğu ortaya çıktı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Putin, Rusya, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Finlandiya sınırına 30 kilometre uzaklıkta lüks bir kır evinin olduğu iddia edildi.

    Karayolu ulaşımı bulunmayan lüks kır evine yalnızca göl üzerinden yatla ve havadan ulaşım sağlanabiliyor.

    MAL VARLIĞINDA KAYITLI DEĞİL

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Mart'ta düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesinde mal varlığı açıklandı.

    Rusya lideri Putin’in resmi olarak 78 metrekarelik 1 daire, 18 metrekarelik garaj, 3 adet otomobil, 10 farklı banka hesabında 54,4 milyon Ruble (606 bin dolar), St. Petersburg bankasında 230 adet hissesi bulunduğu belirtildi. 

    Putin'in gizlenen lüks evi ortaya çıktı

    LÜKS KIR EVİNDE YOK YOK

    Putin'e ait lüks evler ve saraylar, Rus muhalifler tarafından sık sık mercek altına alınıyor.

    Putin'in bu kez Finlandiya sınırına sadece 30 kilometre mesafede göl kenarında lüks bir kır evi olduğu iddia edildi.

    Rusya’nın muhalif isimlerinden Mikhail Hodorkovski'ye ait "The Dossier Center" adlı araştırma merkezi önceki gün Putin’e ait olduğu öne sürülen kır evinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Araştırma merkezinden Ilya Rozhdestvensky’in aktardığı bilgilere göre lüks kır evi Karelya bölgesindeki Ladoga Gölü’nün Marjalahti Körfezi kıyısında bulunuyor.

    Putin'in gizlenen lüks evi ortaya çıktı

    Lüks kır evinin etrafında 2 helikopter pisti, hava savunma sistemi, iskele, hayvan çiftliği ve 4 metrelik bir şelale yer alıyor. Karayolu ulaşımı bulunmayan lüks kır evine yalnızca göl üzerinden yatla ve havadan ulaşım sağlanabiliyor. Etrafı dikenli tellerle çevrili olduğu belirtilen ev, gece gündüz sensörlerle gözetleniyor.

    KİMSEYE İZİN VERİLMİYOR

    Putin'in ziyaretleri sırasında güvenliği ise Federal Güvenlik Servisi sağlıyor, evin etrafında ve komşu adalarda geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

    2016 yılında bölgedeki yerel gazeteciler gizli kır evini öğrense de bugüne kadar kimsenin bölgeye yaklaşamadığı öğrenildi.

    Putin'in gizlenen lüks evi ortaya çıktı

    Bölge sakinine göre Putin yakınlardaki Valaam Manastırı'nı ziyaret ettikten sonra yılda en az 1 kez lüks kır evine gidiyor.

    Söz konusu iddialarla ilgili Kremlin’den henüz bir açıklama gelmedi.

    Öte yandan tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny, 2021'de Putin'e ait olduğu iddiasıyla "Putin'in Sarayı" başlık bir video paylaşmıştı. Putin ise Karadeniz kıyısında olduğu belirtilen sarayın kendisine ait olduğu iddiasını reddetmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    PutinRusya
    Haberler > Dünya > Putin'in gizlenen lüks evi ortaya çıktı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    'Kuşatma' eylemleri devam ediyor! Öfkeli çiftçiler Paris'in en büyük pazarında - DünyaÖfkeli çiftçiler Paris'in en büyük pazarındaİsrail'den skandal 'ayetli' paylaşım - Dünyaİsrail'den skandal 'ayetli' paylaşımİran'dan ABD'ye cevap: Hiçbir tehdidi cevapsız bırakmayacağız - Dünyaİran'dan ABD'ye sert cevap!Fransa'da 'kürtaj' kararı: İlk ülke olabilir - DünyaFransa'da 'kürtaj' kararı: İlk ülke olabilirİran'dan 28 ülkeye vize muafiyeti, 4 Şubat'tan itibaren başlıyor - Dünyaİran'dan 28 ülkeye vize muafiyeti, 4 Şubat'tan itibaren başlıyorİsrail'in teslim ettiği 100 Filistinlinin cenazesi toplu mezara gömüldü - Dünyaİsrail çaldığı cenazeleri teslim ettiRusya, Akkuyu Nükleer Santrali için bir ilki gerçekleştirdi - DünyaAkkuyu Nükleer Santrali için bir ilk!Filistin'e yardımların kesilmesine BM'den cevap: UNRWA'nın yerini kimse dolduramaz - Dünya'UNRWA'nın yerini kimse dolduramaz'ABD'ye ait F-16 uçağı Güney Kore açıklarında düştü - DünyaABD'ye ait F-16 düştüPakistan'da eski başbakan İmran Han'a 14 yıl hapis ve siyasetten men - Dünyaİmran Han'a 14 yıl hapis ve siyasetten men
    Sonraki Haber Yükleniyor...