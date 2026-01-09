Rusya, "fındık ağacı" anlamına gelen yeni hipersonik füzesi 'Oreshnik'i Ukrayna'ya fırlattı. AB sınırına yakın bir hedefi vuran füze için Moskova "misilleme" ifadesini kullandı. Sesten 10 kat daha hızlı olduğu belirtilen füzenin kullanımı ise bölgede tansiyonu yükseltti.

Rusya ordusu, Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği büyük hava saldırısında yeni hipersonik füzesi Oreshnik'i bir kez daha kullandığını duyurdu. Saldırının ülkenin batısında, Avrupa Birliği (AB) sınırına yakın bir bölgeyi hedef aldığı Ukrayna tarafından da doğrulandı.

MİSSİLLEME İDDİASI ABSÜRT BULUNDU

Moskova, orta menzilli balistik füzenin fırlatılmasını, geçtiğimiz ay sonlarında Vladimir Putin’in konutuna yönelik olduğu iddia edilen bir Ukrayna drone saldırısı girişimine misilleme olarak sundu. Ancak bu iddia hem Kiev hem de Washington tarafından kesin bir dille yalanlandı ve gerçek dışı bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Oreshnik füzesinin AB ve NATO sınırına bu kadar yakın bir mesafede kullanılmasının Avrupa güvenliği için "ciddi bir tehdit" oluşturduğunu vurgulayarak, uluslararası ortaklara Moskova üzerindeki baskıyı artırma çağrısı yaptı. Kiev ayrıca, Rusya'nın saldırıyı meşrulaştırma çabalarını "saçma" olarak değerlendirdi ve reddetti.

SEMBOLİK SALDIRI İDDİASI

Batı Ukrayna'daki Lviv bölgesi valisi, Rus saldırılarının kritik bir altyapı tesisinde hasara yol açtığını bildirdi. Doğrulanmamış bazı sosyal medya paylaşımları, vurulan tesisin büyük bir yer altı doğalgaz depolama tesisi olabileceğini öne sürdü.

İlk olarak Kasım 2024’te kullanılan ve Rusçada "fındık ağacı" anlamına gelen Oreshnik’in, bu son saldırıda da daha önceki gibi patlayıcı yerine inert (eylemsiz) harp başlıkları taşımış olabileceği yönünde ilk raporlar geldi. Bu durum, fırlatmanın büyük ölçüde sembolik bir mesaj taşıdığı yorumlarına yol açtı.

PUTİN’İN DURDURULAMAZ TEHDİDİ

Rus lider Putin, son aylarda Oreshnik füzesini Ukrayna ve Batı’ya karşı sıkça bir tehdit aracı olarak kullandı. Özellikle Kiev'e uzun menzilli silahlar tedarik eden ülkeleri hedef alabileceği uyarısında bulundu. Putin, ara menzilli bu füzenin ses hızının 10 katını aşan hızı nedeniyle durdurulmasının imkansız olduğunu ve konvansiyonel bir harp başlığı taşısa bile yıkıcı gücünün nükleer bir silaha rakip olduğunu iddia ediyor.

Bazı Batılı analistler bu iddialara şüpheyle yaklaşsa da, Ukrayna’nın halihazırda bu füzeyi durdurabilecek herhangi bir hava savunma sistemine sahip olmadığı belirtiliyor.

