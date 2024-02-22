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    • Haberler > Dünya > Putin'in Kuzey Kore lideri Kim'e araba hediye etmesi ABD'yi kızdırdı

    Putin'in Kuzey Kore lideri Kim'e araba hediye etmesi ABD'yi kızdırdı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Putin&#039;in Kuzey Kore lideri Kim&#039;e araba hediye etmesi ABD&#039;yi kızdırdı
    Rusya, Putin, Kuzey Kore, Kim Jong-un, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Rusya Devlet Başkanı Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’a araba hediye etmesine ABD’den tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, “Eğer bu doğruysa, Rusya bir kez daha kendi desteklediği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor” dedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’a Rusya’da üretilen Aurus marka lüks bir araba hediye etmesine ABD’den tepki geldi.

    BMGK KARARINI HATIRLATTILAR

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının BM üyesi devletlerin Kuzey Kore'ye lüks otomobil dahil ulaşım aracı tedarik etmesini yasakladığını söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, “Eğer bu doğruysa, Rusya bir kez daha kendi desteklediği BMGK kararlarını ihlal ediyor” ifadelerini kullandı.

    "RUSLARIN LÜKS ARABASI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

    Esprili bir dille, “Rus lüks arabası diye bir şey olduğunu bilmiyordum” diyen Miller, “Umarım Kim uzatılmış garanti almıştır. Lüks bir araba alacak olsaydım, yaptırımlardan bağımsız olarak bakacağım yerin Rusya olacağından emin değilim” şeklinde konuştu.

    KUZEY KORE FÜZESİNDEN ÇIKAN ABD PARÇALARINA DAİR...

    Miller, Rusya'nın geçen ay Ukrayna'ya karşı kullandığı Kuzey Kore üretimi bir füzenin ABD ve Avrupa merkezli şirketlere ait çok sayıda parça içerdiğine dair yayımlanan rapor hakkında da yorum yaptı. Kuzey Kore'nin yasadışı kitle imha silahı ve balistik füze programında kullanabileceği hassas malzeme ile teknolojileri edinmesini önlemeye çalıştıklarını belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, “İhracat kontrolleri, yaptırımlar, engellemeler ve yasal düzenlemeler gibi tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz. Bu, Rusya'nın Kuzey Kore'den ya da başka herhangi bir yerden silah ve diğer hassas malzemeleri edinmesini engellemeyi de kapsamaktadır” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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