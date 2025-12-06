Ukraynalı insan hakları temsilcileri, Rusya’nın kaçırdığı iki çocuğu zorla Kuzey Kore’ye gönderdiğini açıkladı. ABD Kongresi’ne sunulan ifadeye göre 12 yaşındaki Misha ve 16 yaşındaki Liza, evlerinden 9 bin kilometre uzaklıktaki Songdowon kampına götürüldü ve burada ideolojik eğitim programına tabi tutuldu.

Kuzey Kore’nin Rusya saflarına asker göndermesi dünya gündemindeyken, Ukraynalı insan hakları temsilcileri Moskova’nın kaçırdığı en az iki çocuğu zorla Kuzey Kore’ye gönderdiğini açıkladı.

İddia, ABD Kongresi’ne bağlı bir alt komitede yapılan ifadede gündeme geldi.

Ukrayna Bölgesel İnsan Hakları Merkezi (RCHR) Hukuk Uzmanı Kateryna Rashevska, Donetsk ve Kırım’dan kaçırılan iki Ukraynalı çocuğun Songdowon kampına gönderildiğini söyledi. Rashevska, 12 yaşındaki Misha ile 16 yaşındaki Liza’nın evlerinden 9 bin kilometre uzaklıktaki bu kampa zorla götürüldüğünü aktardı.

Ukraynalı insan hakları temsilcileri, Rusya’nın kaçırdığı iki çocuğu zorla Kuzey Kore’ye gönderdiğini açıkladı. ABD Kongresi’ne sunulan ifadeye göre 12 yaşındaki Misha ve 16 yaşındaki Liza, evlerinden 9 bin kilometre uzaklıktaki Songdowon kampına götürüldü ve burada ideolojik eğitim programına tabi tutuldu.

Rashevska, kampta çocuklara ideolojik eğitim verildiğini ifade ederek kampa dair şu bilgiyi paylaştı:

"Çocuklara Japon militaristlerini yok etmeyi öğreten program uygulanıyor."

Ayrıca iki çocuğun, 1968’de ABD Donanması’na ait Pueblo gemisine düzenlenen saldırıda Amerikan askerlerini öldüren veya yaralayan Kuzey Koreli gazilerle görüştürüldüğü aktarıldı.

20 BİNE YAKIN UKRAYNALI ÇOCUĞUN KAÇIRILDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Kiev yönetimine göre, savaşın başlamasından bu yana Rusya binlerce çocuğu ailelerinden kopardı. Ukrayna hükümetinin “Savaşın Çocukları” veri tabanına göre Şubat 2022’den bu yana en az 19.546 çocuk, Rusya’ya ya da Rus kontrolündeki bölgelere zorla götürüldü.

Ukrayna tarafı, bu çocukların akıbetine ilişkin uluslararası soruşturma çağrılarını sürdürüyor.

