Rusya, Doğu Denizi’nde füze fırlattı! Putin düğmeye bastı

Rusya, Pasifik Filosu tarafından Japon Denizi’nde (Doğu Denizi) düzenlenen yeni bir askeri tatbikatta, denizden denize füze fırlatma testleri gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatta uçaklar ve insansız hava araçlarının da kullanıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kalibr ve Uran füzeleri Mareşal Shaposhnikov fırkateyni tarafından Japon Denizi'nde ateşlendi ve denizciler hedeflerini başarıyla vurdu" denildi.

TATBİKAT GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Savunma Bakanlığı, fırkateynin füzeleri ateşlerken çekilen görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Tatbikata ilişkin videolar, Rus medyasında geniş yer buldu.

"Manevra, Pasifik Filosu'na ait gemi ve deniz araçlarının yanı sıra filoya bağlı deniz havacılık uçakları ve insansız hava araçları tarafından gerçekleştirildi" açıklamasında bulunuldu.

Interfax haber ajansına göre, Rus ve Çin gemileri büyük bir ortak müfreze halinde bölgedeki faaliyetlerine devam etti.

Ortak filoda, Rusya'ya ait büyük bir denizaltı savar gemisi ile Çin donanmasına ait iki destroyer yer aldı.