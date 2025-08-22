Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya, Doğu Denizi’nde füze fırlattı! Putin düğmeye bastı

Rusya, Doğu Denizi’nde füze fırlattı! Putin düğmeye bastı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rusya, Doğu Denizi’nde füze fırlattı! Putin düğmeye bastı
Rusya, Tatbikat, Füze, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya, Asya-Pasifik’teki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Pasifik Filosu’na bağlı unsurlar tarafından Doğu Denizi’nde gerçekleştirilen geniş çaplı tatbikat kapsamında, denizden denize "Kalibr" ve "Uran" tipi füzeler başarıyla fırlatıldı.

Rusya, Pasifik Filosu tarafından Japon Denizi’nde (Doğu Denizi) düzenlenen yeni bir askeri tatbikatta, denizden denize füze fırlatma testleri gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatta uçaklar ve insansız hava araçlarının da kullanıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kalibr ve Uran füzeleri Mareşal Shaposhnikov fırkateyni tarafından Japon Denizi'nde ateşlendi ve denizciler hedeflerini başarıyla vurdu" denildi.

TATBİKAT GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Savunma Bakanlığı, fırkateynin füzeleri ateşlerken çekilen görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Tatbikata ilişkin videolar, Rus medyasında geniş yer buldu.

Rusya, Doğu Denizi’nde füze fırlattı! Putin düğmeye bastı - 1. Resim

"Manevra, Pasifik Filosu'na ait gemi ve deniz araçlarının yanı sıra filoya bağlı deniz havacılık uçakları ve insansız hava araçları tarafından gerçekleştirildi" açıklamasında bulunuldu.

Interfax haber ajansına göre, Rus ve Çin gemileri büyük bir ortak müfreze halinde bölgedeki faaliyetlerine devam etti.

Ortak filoda, Rusya'ya ait büyük bir denizaltı savar gemisi ile Çin donanmasına ait iki destroyer yer aldı.

 

Kaynak: Dış Haberler

Yoshi Enomoto’ya oturma izni verildi mi, sınır dışı mı edildi, Yoshi şu an nerede? Ünlü fenomen Türkiye'den ayrılmak zorunda olduğunu açıkladı!Emirhan Çakal sağlık durumu nasıl, yaralandı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avustralya'da hastane tuvaletlerinde gizli kamera skandalı! 500'e yakın kadın meslektaşını kayda almış - DünyaHastane tuvaletlerinde gizli kamera skandalı!Saniyeler içinde çöktü! Dünyanın en büyük köprülerinden biri yerle bir oldu: İşçiler nehre savruldu, 4'den fazla kayıp var - DünyaSaniyeler içinde çöktü! Araçlar devrildiBM Gazze’de resmen kıtlık ilan etti! Her 10 bin kişiden ikisi açlıktan ölüyor - DünyaBM Gazze’de resmen kıtlık ilan ettiAvrupa'nın gizli hazinesi yeni sakinlerini arıyor! İki hafta bedava konaklama programı başlatıldı - DünyaBuraya taşınmak isteyenlere denemesi bedava!Deneyimli sporcunun korkunç intiharı! Paraşütü bilerek açmadı, sebebi kan dondurdu - DünyaParaşütü bilerek açmadı, sebebi kan dondurduIrak'ta silahlı saldırı! 3 polis öldü, çok sayıda yaralı var - DünyaKomşuda silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...