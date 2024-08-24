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Rusya-Ukrayna arasında esir takası

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya-Ukrayna arasında esir takası

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken bir yandan da esir düşen askerlerin takası sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde esir alınan 115 Ukrayna askeri ile 115 esir Rus askerinin takas edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan müzakereler sonucunda Kursk bölgesinde esir alınan 115 Rus askeri personelinin Kiev’in kontrolündeki bölgelerden iade edildiği belirtildi. Karşılığında 115 Ukrayna askerinin teslim edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, değişimin insani arabuluculuk yapan Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, “Değişimin ardından tüm Rus askeri personeli Belarus'ta bulunuyor ve burada akrabalarıyla temas kurma fırsatına sahip oluyor. Askerler tedavi ve rehabilitasyon için Rusya’ya gidecek.” ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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