Rusya'da freni boşalan troleybüs dehşet saçtı! 1 ölü, 109 yaralı

Rusya'da freni boşalan troleybüsün öndeki troleybüse çarpması sonucu facia yaşandı. Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı, kaza sonrası açıklamada bulunarak, “İlk verilere göre troleybüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk toplam 109 kişi yaralandı” ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın Kemerovo kentinde içinde çok sayıda yolcu bulunan troleybüsün hızlandığı bir anda freni boşaldı. Sağa sola savrulmaya başlayan troleybüs, bir süre sonra kontrolden çıkarak önde seyir halindeki troleybüse çarptı.

1 ÖLÜ, 109 YARALI VAR

Can pazarının yaşandığı yolda iki yolcu hızla savrulan troleybüsten dışarıya fırladı. Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Alexei Kuznetsov kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlk verilere göre troleybüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk toplam 109 kişi yaralandı” dedi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kuznetsov, troleybüsün 23 yaşındaki sürücüsünün de hastanede tedavi altında bulunduğunu ve durumunun ağır olduğunu ekledi.

Kazanın ardından trafiğe kapatılan Logovaya otoyolu, troleybüslerin çekilmesiyle tekrar açıldı. Bölge savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.