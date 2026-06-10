Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Divo Ostrov Eğlence Parkı’nda hizmete giren ‘Oreşnik’ isimli oyuncak, adını Ukrayna savaşında kullanılan hipersonik füzeden alması nedeniyle ülkede tartışmaların odağına oturdu. Ziyaretçilerden, bir füze isminin çocuk eğlence aracında kullanılmasına eleştiri yağdı.

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bulunan Divo Ostrov Eğlence Parkı, bu yılın başında “Oreşnik” adını verdiği bir oyuncağı hizmete açtı. Ancak oyuncağın adı, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kullandığı nükleer kapasiteli hipersonik füze sistemiyle aynı olması nedeniyle kamuoyunda tepkiye neden oldu.

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Roket şeklinde tasarlanan düşüş kulesi, çocuk ve genç ziyaretçileri belirli bir yüksekliğe çıkardıktan sonra ani serbest düşüş deneyimi sunuyor. 15 Nisan’da yayımlanan park açıklamasına göre atraksiyon aracı bu yıl içerisinde ziyaretçilerin kullanımına açıldı. Ancak bazı ziyaretçiler, oyuncağın isminin uygun olmadığını savunuyor.

DAHA UYGUN BİR İSİM TAŞIMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNDULAR

Reuters’e konuşan bir kadın ziyaretçi, “Bence uygun bir isim değil. En iyi isim ‘Roket’ olurdu. Oreşnik ismiyle ne bağlantısı olduğunu anlamıyorum” ifadelerini kullandı. Parkı ziyaret eden başka bir kişi ise çocuklara yönelik bir eğlence aracının daha uygun bir isim taşıması gerektiğini dile getirdi.

Rusya, Oreşnik füzesini ilk kez Kasım 2024’te Ukrayna’nın Dinyeper kentinde kullanmış, ikinci kez ise Ocak ayında Lviv bölgesinde ateşlenmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, füzenin ses hızının yaklaşık 10 katına ulaşabildiğini ve derin yeraltı sığınaklarını vurma kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.

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