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Rusya’da petrol rafinerilerine dron saldırısı: 8 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Rostov, Ryazan ve Belgorod kentlerine dron saldırısı düzenlendi. 2 petrol rafinerisisinin hedef alındığı saldırı sonrası büyük yangın çıkarken, 8 kişi de yaralandı.

Rusya’nın Rostov ve Ryazan kentlerindeki 2 petrol rafinerisinin Ukrayna tarafından vurulduğu düşünülüyor.

Dronlu saldırı sonrası Ryazan kentindeki rafineride çıkan yangında 3 işçi yaralanırken saldırıyı üstlenen olmadı.

Söz konusu rafineride yılda 12.7 milyon ton petrol üretildiği ve Rusya’da üretilen uçak yakıtının yüzde 8’inin de bu tesiste işlendiği belirtildi. Saldırıdan sonra üretimin durduğu tesiste akşam saatlerine doğru tekrar üretime geçildiği aktarıldı.

RYAZAN'DAN SONRA ROSTOVA VURULDU

Ryazan'dan sonra Rostov'daki Novoshakhtinsky petrol rafinerisine de dron saldırısı düzenlendi.

Rostov Bölge valisi Vasily Golubev, saldırıyı doğrulayarak saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Saldırının ardından tesisteki yangın kısa sürede söndürülürken, ara verilen üretim kısa bir süre sonra tekrar başladı.

"TANKLARINIZI PETROLLE DOLDURAMAYACAKSINIZ'

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) Sözcüsü Andrey Yusov, “Novoshakhtinsky petrol tesisi, Ukrayna'daki işgal gruplarına malzeme tedarik eden ve destekleyen bir tesistir. Bu durumla ilgili daha fazla yorum yapmayacağız. Gerçekte olanları herkes medyadan görebilir. Rusya'nın ekonomik potansiyelini azaltmak için sistematik olarak ayrıntılı, hesaplanmış bir strateji uyguluyoruz. Bunu (saldırıyı) doğrulamayacağız ama inkar da etmeyeceğiz. Tanklarınızı petrolle dolduramayacaksınız” dedi.

BELGOROD'DAKİ SALDIRIDA 5 KİŞİ YARALANDI

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod da dronların hedefi oldu. Sabah saatlerinde Ukrayna tarafından Belgorod’a 2 adet drone saldırısı düzenlendi. Saldırıda sivil yerleşim yerleri hasar gördü. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, saldırılarda birçok sivil yerleşim yerinin hasar aldığını belirterek, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dünden bu yana Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk, Leningrad ve Ryazan bölgelerinde 50'den fazla dronun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü duyuruldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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