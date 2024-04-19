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Rusya'dan İsrail'in İran saldırısına ilk yorum! İtidal çağrısı yaptılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;dan İsrail&#039;in İran saldırısına ilk yorum! İtidal çağrısı yaptılar

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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İsrail ve İran arasındaki gerginlik dün akşam yeniden alevlendi. İsrail, İran'a misilleme saldırısı düzenlerken Rusya'dan da ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov "Tarafları itidalli davranmaya ve böylesine hassas bir bölgede gerilimi daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

İran, İsrail tarafından İran’ın Şam Konsolosluğuna 1 Nisan’da gerçekleştirilen saldırıya 13 Nisan gecesi karşılık vermişti. İsrail ise sabahın erken saatlerinde İran’ın nükleer tesisler ve İran Hava Kuvvetleri Üssü’nün bulunduğu Isfahan kentini vurdu.

"İRAN'IN GERGİNLİK İSTEMEDİĞİNİ AÇIKÇA İLAN ETTİK"

İsrail’in bu adımıyla bölgede tansiyon bir kez daha yükselirken, olaya ilişkin son açıklama Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail tarafı ve temsilcilerimiz arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmede İsrail tarafına İran’ın gerginlik istemediğini açıkça ifade ettik” dedi.

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İTİDAL ÇAĞRISI YAPTILAR

Kemlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, İsrail'in düzenlediği son saldırıya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade ederek, “Tarafları itidalli davranmaya ve böylesine hassas bir bölgede gerilimi daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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