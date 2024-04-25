Rusya'dan uzayda silahlanma yarışının durdurulmasına veto kararı

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tüm ülkeleri uzayda silahlanma yarışını önlemeye çağıran kararı veto etti.

ABD ve Japonya'nın BMGK'ya sunduğu ve uzaydaki silahlanmanın bitirilmesini öngören karar taslağı, 1967 Dış Uzay Anlaşması'nda ortaya konan bir prensibi yeniden teyit etmeyi amaçlıyordu.

ABD UYDULARI HEDEF ALINABİLİR

ABD, Rusya'nın uzaya konuşlu, uydulara karşı nükleer silah geliştirdiğine inanıldığı konusunda uyardı. Geçtiğimiz dönemde Rusya'nın ABD uydularını hedef alacağına yönelik haberler çıkmış, Amerikan kamuoyu konuyu yakından takip etmişti. Rusya, mevcut anlaşmaya ise "kesinlikle bağlı olduğunu" teyit etti.

Çarşamba günü sunulan taslakta, "tüm Devletlere, özellikle de büyük uzay yeteneklerine sahip olanlara, uzayın barışçıl kullanımı ve uzayda silahlanma yarışının önlenmesi hedefine aktif olarak katkıda bulunmaları" çağrısında bulunuluyordu.

"YÖRÜNGEYE KİTLE İMHA SİLAHI YERLEŞTİRMEYİN"

Ayrıca ülkelere, tüm tarafların "nükleer silahlar veya diğer türden kitle imha silahları taşıyan herhangi bir nesneyi Dünya etrafındaki yörüngeye yerleştirmemeyi" kabul ettiği Dış Uzay Anlaşması'nı desteklemeleri çağrısında da bulunuldu .

Konseyin 15 üyesinden 13'ü lehte oy kullanırken, veto hakkına sahip beş daimi üyeden biri olan Rusya aleyhte oy kullandı ve Çin çekimser kaldı.

Şubat ayında Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, Rusya'nın "sorunlu" yeni bir uydu karşıtı silah geliştirdiğini ancak silahın henüz çalışır ve aktif durumda olmadığını söylemişti.