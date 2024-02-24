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    • Haberler > Dünya > Rusya'nın stratejik uçağı vuruldu! Ukrayna 'biz yaptık' dedi, 'dost ateşi' iddiası gündemde

    Rusya'nın stratejik uçağı vuruldu! Ukrayna 'biz yaptık' dedi, 'dost ateşi' iddiası gündemde

    Düzenleyen: / Kaynak: BBC
    - Güncelleme:
    Rusya&#039;nın stratejik uçağı vuruldu! Ukrayna &#039;biz yaptık&#039; dedi, &#039;dost ateşi&#039; iddiası gündemde
    Rusya, Ukrayna, Haber

    Dünya Haberleri  / BBC

    Ukrayna, Rusya'ya ait 'A-50' tipi bir uçağı düşürdüğünü açıkladı. Rusya cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, Rus ordusuyla bağlantılı bir Telegram kanal ise uçağın 'dost ateşi' sonucu düşmüş olabileceğini öne sürdü.

    Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Bölgede yüksek tansiyon sürerken, Ukrayna askeri kaynaklarından yeni bir açıklama geldi.

    Ukrayna, Rusya'ya ait 'A-50' tipi askeri casus uçağını düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada uçağın Rusya'nın Rostov-na-Donu ve Krasnodar şehirleri arasında ön cepheden 200 km uzakta vurulduğunu belirtildi. Rusya, iddiaya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

    HAVA KUVVETLERİ KOMUTANINDAN TEŞEKKÜR

    Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, uzun menzilli bir radar tespit uçağı olan uçağın düşürülmesine yardımcı oldukları için kendi teşkilatına ve askeri istihbarata teşekkür etti ve olayın önemli bir Rus askeri bayramına denk geldiğini belirtti.

    İnternette paylaşılan videoda uçağın havada vurulduğu anın yanı sıra, büyük alevler ve çarpışmadan sonra yükselen koyu duman görülüyor.

    'DOST ATEŞİ' İDDİASI

    Öte yandan Rus ordusuyla bağlantılı bir Telegram kanalı, uçağın 'dost ateşi' sonucu düşmüş olabileceğini öne sürdü. Fighterbomber şunu yazdı: "Şu anda onu kimin düşürdüğü bilinmiyor."

    Ukrayna, son olarak 14 Ocak'ta bir A-50'yi düşürdüğünü iddia etmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: BBC
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