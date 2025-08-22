Saniyeler içinde çöktü! Dünyanın en büyük köprülerinden biri yerle bir oldu: İşçiler nehre savruldu, 4'den fazla kayıp var
Çin’in kuzeybatısında inşaatı devam eden dev bir demiryolu köprüsünde facia yaşandı. Sarı Nehir üzerine kurulan ve dünyanın en geniş açıklıklı çelik kemer köprülerinden biri olarak tanıtılan yapının kemer bölümü, saniyeler içinde ortadan çökerek nehre gömüldü. Olayda 10 işçi hayatını kaybederken, 4 kişi hâlâ kayıp.
Çin’in kuzeybatısında inşaat halindeki dev bir demiryolu köprüsünün bir bölümü çöktü. Olayda 10 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi ise hala kayıp. Devlet yayın kuruluşu CCTV, köprünün kemer bölümünün ortasından aniden çökerek Sarı Nehir’in sularına gömüldüğünü gösteren görüntüleri yayınladı.
Kazanın ardından yüzlerce kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi. Devlet haber ajansı Xinhua, kazanın çelik kablo arızasından kaynaklandığını iletildi.
"DÜNYANIN EN GENİŞ AÇIKLIKLI ÇELİK KEMER KÖPRÜSÜYDÜ"
Kaza, Sichuan-Qinghai Demiryolu üzerindeki, Çin'in en iddialı mühendislik projelerinden biri olan ve Sarı Nehir üzerindeki ilk demiryolu çelik kafes kemer köprüsünde meydana geldi. People’s Daily, köprünün çift hatlı ve dünyanın en geniş açıklıklı çelik kafes kemer köprüsü olduğunu öne sürdü.
Olay sırasında bölgede 15 işçi ve bir proje müdürü bulunuyordu. CCTV, olay yerinde iki kişinin daha akıbetinin bilinmediğini aktardı.
Devlet medyasında paylaşılan görüntülerde köprünün henüz tamamlanmadığı, orta kısmının eksik olduğu ve yanında iki dev iskele kulesi ile vinçlerin bulunduğu görüldü. Çin’de gevşek güvenlik uygulamaları ve yetersiz denetimler nedeniyle büyük inşaat kazaları sıkça yaşanıyor.
Geçmişte de benzer felaketler yaşanmıştı. Aralık 2024’te Shenzhen’de bir demiryolu inşaatında meydana gelen göçükte 13 kişi kaybolmuş, kurtarılan olmamıştı.