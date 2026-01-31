Kremlin’in baş müzakerecisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Kirill Dmitriev, ABD’de temaslara başladı

Kremlin'in baş müzakerecisi ve Putin'in sırdaşı Kirill Dmitriev Florida’da ABD’li yetkililerle görüşmelere başladı.

AFP’ye konuşan bir kaynak, görüşmelerin ABD doğu saatiyle sabah 08.00’de başladığını duyurdu.

Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik temaslarda Rusya’yı temsil eden Dmitriev, sosyal medya hesabından "Miami’ye geri döndüm" paylaşımı yaptı ancak görüşmelerin içeriğine dair bilgi vermedi.

UKRAYNA VE ABD İLE YENİ MÜZAKERELER 1 ŞUBAT'TA PLANLANIYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus, ABD'li ve Ukraynalı heyetlerle Abu Dabi'de başlayan müzakerelere ilişkin konuşarak, "1 Şubat’ta yeni görüşmeler planlanıyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Abu Dabi'de süren Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinden çok ümitli olduklarını belirterek, bir barış anlaşmasına "çok yaklaştıklarını" söylemişti.

FİNLANDİYA SINIRINDA ASKERİ HAREKETLİLİK

Öte yandan Finlandiya kamu yayıncısı Yle, uydu görüntülerine dayanarak Rusya’nın Finlandiya sınırına yakın Petrozavodsk kentinde uzun süredir atıl durumda olan bir askeri garnizonu yeniden faaliyete geçirdiğini aktardı. Söz konusu üss, yeni kurulan 44. Ordu Kolordusu için hazırlandığı ileri sürüldü.

Bölgedeki temizlik çalışmaları, yeni kışlalar, lojistik altyapı ve askeri araç birikimi uydu görüntülerine yansıdı. Fin askeri analistler, üssün yaklaşık 15 bin personellik bir kolorduya ev sahipliği yapmasının planlandığını ifade edildi.

SAVAŞ UÇAKLARI VE ZIRHLI ARAÇLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Karelya Cumhuriyeti’nde hâlihazırda 2.500 ila 3.000 Rus askerinin bulunduğu, Besovets hava üssünde ise Su-35S ve Su-27 tipi savaş uçakları dahil yaklaşık 80 askeri uçağın konuşlu olduğu bildirildi. Bölgede ayrıca Sovyet döneminden kalma binlerce zırhlı araç ve topçu sistemi depolanıyor.

NATO SONRASI HAMLE

Petrozavodsk’taki askeri hareketlik, Finlandiya’nın 2023 yılında NATO’ya katılmasının ardından hız kazandı. Rusya’nın Murmansk bölgesindeki Kandalaksha’da da yeni bir askeri kasaba inşa ettiği, bu kapsamda Finlandiya sınırına yakın Kola Yarımadası’na ek asker sevkiyatı planlandığı ileri sürüldü.



