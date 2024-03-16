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Seçim öncesi serbest kalan muhalif lider iddialı! 'İlk turda zafer bizim'

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Seçim öncesi serbest kalan muhalif lider iddialı! &#039;İlk turda zafer bizim&#039;
Senegal, Ousmane Sonko, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Senegal'de yaklaşan seçimler öncesi tansiyon yükseliyor. Dün serbest bırakılan muhalif lider Sonko, 24 Marttaki cumhurbaşkanı seçimini kazanacaklarını iddia etti. Sonko, "Her şey yolunda giderse ilk turda oyların yüzde 60'nı alacağız. İlk turda zafer bizim" dedi.

Senegal, 24 Mart'ta yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimlerine hazırlanıyor. Temmuz 2023'te tutuklanan ve dün siyasi af kapsamında salıverilen muhalif lider Ousmane Sonko ve yine dün salıverilen cumhurbaşkanı adayı olan sağ kolu Bassirou Diomaye Faye, başkent Dakar'da basın toplantısı düzenledi.

"İLK TURDA ZAFER BİZİM"

Destekçilerine seçime güçlü katılım çağrısında bulunan Sonko, seçimlerin şeffaf düzenlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı Macky Sall'i uyardı. Daha önce aldığı bir cezadan dolayı seçilme hakkını kaybettiği için seçimde sağ kolu Faye'ı aday gösteren Sonko, Faye'e desteğini bir kez daha yineledi.

Sonko, "Her şey yolunda giderse ilk turda oyların yüzde 60'nı alacağız. İlk turda zafer bizim" dedi.

PARA BİRİMİNDE REFORM 

Seçimi kazandıktan sonra para biriminde reform yapmak istediğinin altını çizen Sonko, bu konuda önce bölgesel ardından ulusal düzeyde bazı çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Sonko, bölgedeki 8 ülke tarafından kullanılan Batı Afrika Frankının (CFA) kalkınmayı engellediğine vurgu yaparak "Parasal egemenlik yoksa egemenlik de yoktur" ifadesini kullandı.

Seçim öncesi serbest kalan muhalif lider iddialı! 'İlk turda zafer bizim' - 1. Resim

"İNTİKAM PEŞİNDE DEĞİLİZ ANCAK ADALET YERİNİ BULACAK"

Temmuz 2023'ten bu yana tutuklu olan Sonko, Cumhurbaşkanı Sall'i işaret ederek "Yapacak işimiz çok, cadı avına zamanımız yok. İntikam peşinde değiliz ancak adalet de yerini bulacak" dedi.

Otelin etrafında ve bahçesinde toplanan Sonko destekçileri ise basın toplantısını kurulan mobil ekranlardan izledi.

SAĞ KOLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMUŞTU

Muhalif lider Sonko, 28 Temmuz 2023'te kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.

Sonko hakkında, 'ayaklanma çağrısı yapma' suçlamasıyla tutuklama kararı çıkartılmış, Sonko'nun tutuklanmasından kısa süre sonra partisi PASTEF de feshedilmişti.

O tarihten bu yana tutuklu bulunan Sonko, daha önce Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle aldığı mahkumiyetin onanmasıyla seçilme hakkını da yakın zamanda kaybetmişti. Kendisi cumhurbaşkanı adayı olamayan Sonko, kendisine yakın ve sağ kolu olarak nitelendirilen Bassirou Diomaye Faye'i aday göstermişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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