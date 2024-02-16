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    • Haberler > Dünya > Senatör tehlikeye dikkat çekti: ABD, Rusya ile doğrudan savaşabilir

    Senatör tehlikeye dikkat çekti: ABD, Rusya ile doğrudan savaşabilir

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Senatör tehlikeye dikkat çekti: ABD, Rusya ile doğrudan savaşabilir

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD'li Demokrat Senatör Chris Coons yaptığı açıklamada, "ABD, Ukrayna'ya sürekli destek vermemesi halinde Rusya ile doğrudan savaşma ihtimaliyle karşı karşıyadır" dedi.

    Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya yönelik fonları içeren 95 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi için ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşmeler sürüyor.

    ABD DOĞRUDAN RUSYA İLE SAVAŞABİLİR

    ABD Demokrat Senatörü Chris Coons, yapılan görüşmelerde Ukrayna'ya desteğin sürmemesi halinde Rusya ile doğrudan savaş riskine işaret etti. Avrupa'ya yapılan yatırımın ABD'nin Moskova'ya karşı en iyi savunması olduğunu vurguladı.

    CNBC'ye konuşan Coons, Ukrayna'ya yapılacak yardımın önemine şu sözlerle dikkat çekti:

    "ABD, Ukrayna'ya sürekli destek vermemesi halinde Rusya ile doğrudan savaşma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Rusya'ya karşı bir sonraki cephede, ön saflarda Amerikalılar olacak.

    Putin'e Avrupa'da daha fazla kaos ve şiddet yayma fırsatı vermektense, kendi özgürlükleri için cesurca savaşan Ukraynalılara yatırım yapmak en iyisidir."

    PUTİN'İ DURDURMAZSAK BİR NATO ÜLKESİNE DAHA SALDIRACAK

    Tasarının onaylanacağı konusunda “iyimser” olduğunu söyleyen Coons, bunu yapmazsa, Putin’in bir sonraki NATO müttefikini hedef almasının muhtemel olduğunu söyledi.

    "Putin'i Ukrayna'da durdurmazsak, ABD'nin NATO müttefiklerine saldıracak" dedi.

    Coons, Danimarka savunma bakanı da dahil olmak üzere, Rusya'nın Avrupa'ya 3 ila 5 yıl içinde saldırı başlatacağı yönündeki iddialara katıldığını belirtti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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