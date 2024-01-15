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    Sıcak hava balonu faciasında 4 kişi öldü

    Kaynak: NBC News / Düzenleyen:

    ABD'nin Arizona eyaletinde sıcak hava balonu düştü. Kazada dört kişi hayatını kaybederken, bir kişinin de ağır yaralandığı açıklandı.

    Sıcak hava balonu faciasında 4 kişi öldü
    Dünya Haberleri  / NBC News

    ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Eloy bölgesinde bir sıcak hava balonu düştü. Emniyet yetkilileri, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

    Yetkililer, sıcak hava balonunun düşme nedeninin henüz öğrenilemediğini, ancak olayla ilgili soruşturma açıldığını belirtti.

    ÖLENLERİN KİMLİĞİ HENÜZ AÇIKLANMADI

    Polis departmanı, mağdurların isimlerinin aile üyelerine haber verilene kadar gizli tutulacağını belirtti ve kazada hayatını kaybedenlerin isimlerini açıklamadı.

    Yetkililer, sıcak hava balonunun neden düştüğünün öğrenilmesi için Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresinden (FAA) gelen yetkililerin, soruşturmayı devraldığını ifade etti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eloy Polis Departmanı, bu yürek parçalayıcı olaya karışanların ailelerine ve arkadaşlarına en derin taziyelerini sunar" ifadeleri yer aldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: NBC News
    Haberler > Dünya > Sıcak hava balonu faciasında 4 kişi öldü
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