İngiltere’de yaşayan 29 yaşındaki Lauren Macpherson, aşırı yorgunluk, unutkanlık ve ani ruh hali değişimleri şikayetleriyle yıllarca doktora başvursa da kesin bir teşhis konulamamıştı. Ancak bir tren yolculuğunda başına valiz düşmesi sonucu hastaneye kaldırılınca acı gerçek ortaya çıktı. Genç kadının beyninde ölümcül bir tümör olduğunu tespit eden doktorlar, kadını acil ameliyata aldı.

Londra'daki bir festivalden dönerken başına 16 kiloluk bir bavul düşen kadın, başında şiddetli ağrı hissetmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Omuriliğinde kırık olması ihtimaline karşı röntgen çekilen Lauren'in test sonuçlarında beyninde bir 'gölge' olduğu tespit edildi. İki gün sonra yapılan MR görüntülemesinde ise tümör ihtimali doğrulandı.

"AYAKLARINIZIN ALTINDAKİ ZEMİN KAYIYOR"

Aldığı teşhisle neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını, “Sanki ayaklarınızın altındaki zemin kayıyor, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, korkunç bir şey.” sözleriyle anlattı.

Doktorlar ilk aşamada hızla büyüyen bir tümör olan 'glioblastoma'dan şüphelendi. Üç hafta içinde ameliyata alınan kadının tümörünün yaklaşık yüzde 80'i 6 saat süren operasyonun ardından temizlendi. Tümörü, beyninin konuşma merkezine yakın bir bölgede olması sebebiyle Lauren, ameliyat sonrası haftalarca konuşamadı.

Şu anda tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Macpherson, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla hastalığına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.



