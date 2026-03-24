Avrupa'nın en yoğun ulaşım noktalarından biri olan Brüksel Güney (Midi) Tren İstasyonu'nda bulunan şüpheli paketler, yüzlerce tren seferini durdurdu. Yaşanan kriz hem yolcuları mağdur etti hem de demir yolu şirketlerine ciddi maliyet çıkardı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ve Avrupa'nın en kritik ulaşım merkezlerinden biri olan Brüksel Güney (Midi) Tren İstasyonu, dün akşam saatlerinde alarm durumuna geçti. Bir trende ve peronlarda tespit edilen üç şüpheli paket nedeniyle istasyon saat 17.20 ile 20.00 arasında tamamen kapatılarak tahliye edildi.

Olayın ardından ülkenin ulusal demir yolu şirketi SNCB, yaklaşık 300 tren seferinin kısmen ya da tamamen iptal edildiğini açıkladı. Söz konusu istasyonun Paris, Londra ve Amsterdam gibi Avrupa'nın önemli şehirlerine yüksek hızlı tren bağlantısı sağlaması nedeniyle aksaklıklar geniş bir coğrafyaya yayıldı.

GECİKME SÜRESİ 300 SAATİ AŞTI

Seferlerin aksaması yalnızca iptallerle sınırlı kalmadı. Hareketine devam eden trenlerde de toplam gecikme süresi 300 saati aştı. Yaşanan kriz, demir yolu şirketleri için ciddi bir ekonomik yük oluşturdu. SNCB, personelin fazla mesai yaptığını, yolculara tazminat ödenebileceğini ve ek otobüs seferlerinin devreye alındığını duyurdu.

Altyapı işletmecisi Infrabel ise hatların geçici olarak devre dışı kalmasından doğan zararlar nedeniyle hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Olay sonrası güvenlik önlemleri artırılırken, istasyon ve çevresinde sivil polis ekiplerinin denetimleri sıklaştırıldı.

ŞÜPHELİDEN İZ YOK

Brüksel savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şüpheli paketlerin sahte olduğu belirlendi. Ancak yetkililer, bu tür eylemlerin “tehdit suçu” kapsamında değerlendirildiğini ve faillerin tespit edilmesi halinde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Soruşturmanın sürdüğü ve henüz herhangi bir şüpheliye ulaşılamadığı bildirildi.

