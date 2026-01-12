Suriye ordusu, terör örgütü YPG’nin Halep’in doğu kırsalındaki tahkimatına dikkati çekerek, herhangi bir askeri eyleme sert karşılık vereceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, “Suriye ordusu bu gelişmeler karşısında eli kolu bağlı kalmayacaktır” denildi.

Suriye haber ajansı SANA’ya göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, Halep’in doğusunda Meskene ve Deyr Hafir çevresinde YPG’nin konuşlandığı noktalara yeni silahlı grupların ulaştığı belirtildi.

Ordu yetkilileri, “Takviyeler arasında PKK mensupları ile devrik rejimin kalıntıları bulunuyor” bilgisini paylaştı.

Suriye ordusunun sahadaki durumu doğrudan ve acil şekilde değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, örgütün söz konusu tahkimatının tehlikeli bir tırmanma olduğu vurgulandı.

Suriye ordusu: YPG’nin herhangi bir eylemi sert karşılık bulacak

"SURİYE ORDUSU'NUN ELİ KOLU BAĞLI KALMAYACAK"

Ordu yetkilileri, Suriye ordusunun, söz konusu grupların gerçekleştireceği herhangi bir askeri hareketi sert bir karşılıkla cevaplanacağını vurgulayarak, “Suriye ordusu bu gelişmeler karşısında eli kolu bağlı kalmayacaktır” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG'nin işgali altındaki Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’ne başlatılan operasyon kısa sürede başarıyla tamamlandı. En az 200 teröristin öldürüldüğü operasyonda yaklaşık 2 binden fazlası gece kaçtı.

Suriye güvenlik kaynakları, Eşrefiye Mahallesi’nin kurtarılmasının ardından terör örgütü YPG içinde yer alan Baggara aşiretinin operasyonda kritik rol oynadığını söyledi. Arap aşiretinin Şam ordusuyla işbirliğine gittiğini belirten güvenlik kaynakları “İlk düğümü çözen YPG içindeki Baggara aşireti oldu ve 13 yıldır terör örgütünün işgali altında bulunan Eşrefiye Mahallesi bu işbirliği sayesinde 38 dakikada kurtarıldı” dedi.

