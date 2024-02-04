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    • Türk Özel Harekat göz doldurmuştu! SWAT Challenge'da Suudi Arabistan ekibi rehineyi 2 kez yere düşürdü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Suudi Arabistan, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen SWAT yarışmasında Suudi Arabistan ekibi, rehineyi 2 kez yere düşürdü. Türk Özel Harekat Polisi'nin performansı ise göz doldurmuştu.

    BAE SWAT Challenge 2024 Organizasyon Komitesi, 3 Şubat'ta Al Ruwayyah'daki Training City'de başladı.

    Bu yılki yarışmada dünya standartlarında taktik ekipler Taktik Yarışma, Saldırı Yarışması, Memur Kurtarma, Yüksek Kule Yarışması ve Engelli Parkur olmak üzere beş ana kategoride yarışacak. Öte yandan programda K9 birimi gösterisi, Ceza Soruşturması Genel Departmanı tarafından düzenlenen Dubai Polisi E-Spor Turnuvası ve Dubai Polisi Atlı Birimi'nin de gösterisi yer alacak.

    BAE SWAT Challenge da dikkat çeken anlar yaşandı. Suudi Arabistan ekibinin rehineyi 2 kez yere düşürdüğü görüldü. O anlar kameralara yansıdı.

    TÜRK ÖZEL HAREKAT GÖZ DOLDURMUŞTU

    Yarışma kapsamında platforma inen Türk Özel Harekat Polisi'nin performansı göz doldurmuştu. "Türk'ün gücünü göreceksiniz" diyerek sahaya inen polisler farklı alanlarda hem engelleri aşıp fiziksel performans sergiledi hem de silahla başarılı atışlar yapmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Suudi Arabistan
    Haberler > Dünya > Türk Özel Harekat göz doldurmuştu! SWAT Challenge'da Suudi Arabistan ekibi rehineyi 2 kez yere düşürdü
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