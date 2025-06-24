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Tahran'da 'zafer' kutlaması! İranlılar İnkılap Meydanı'nda sloganlar attı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ile ateşkes için mutabakata varılması İran'da büyük sevinçle karşılandı. Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan İranlılar 'zafer' kutlaması yaptı.

İsrail ile İran arasında 11 gündür devam eden savaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla yeni bir yola girdi. Trump, İran'ın Katar'daki Amerikan üssüne misilleme saldırısının ardından İsrail ile İran arasında ateşkes için mutabakata varıldığını duyurdu.

İran'a saldırıdan önce haber verdiği için özellikle teşekkür eden Trump, ateşkese önce Tahran yönetiminin başlayacağını ardından ise İsrail'in saldırılarının duracağını belirtti. 

Ateşkes İran'da büyük bir sevinç ile karşılandı. Tahran'da binlerce kişi meydanlarda kutlama yapmaya başladı.

İNKILAP MEYDANI'NDA ZAFER KUTLAMAIS

İran'ın başkenti Tahran'da vatandaşlar, İran ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşması sonrası kutlama amacıyla başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplandı.

Tahran'da 'zafer' kutlaması! İranlılar İnkılap Meydanı'nda sloganlar attı - 1. Resim

ABD VE İSRAİL ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI

Ellerinde İran bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Tahran'da 'zafer' kutlaması! İranlılar İnkılap Meydanı'nda sloganlar attı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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