29 yaşındaki eski bir balerin, kurduğu yazılım şirketi Kalshi sayesinde hızla yükselen servetiyle Kylie Jenner ve Taylor Swift gibi isimleri geride bıraktı. Forbes tarafından bu unvana layık görülen Brezilyalı Luana Lopes Lara, bu başarıyı tamamen kendi çabalarıyla elde eden en genç kadın olarak kayıtlara geçti. Lara’nın bu başarısı, ayrıca daha önce Nisan ayında Taylor Swift'i tahtından eden Scale AI şirketinden Lucy Guo'nun elinden unvanı almasını sağladı.

Lara'nın bu hızlı yükselişi, değerlemesi 11 milyar dolara (yaklaşık 468 milyar lira) fırlayan şirketi Kalshi sayesinde gerçekleşti. Tahmini yüzde 12'lik hissesi sayesinde, kişisel serveti yaklaşık 1.3 milyar dolara (yaklaşık 55 milyar lira) ulaşan Lara, kendi imkanlarıyla milyarder olan en genç kadın unvanını kazandı. Kalshi, kullanıcıların gerçek dünya olaylarının sonuçları üzerine işlem yapabildiği, düzenlenmiş bir borsa ve tahmin piyasası olarak faaliyet gösteriyor.

BALEDEN YAZILIMA UZANAN KARİYER YOLCULUĞU Lara'nın başarıya giden yolu, Brezilya'nın Joinville kentindeki ünlü Bolşoy Tiyatro Okulu'nda geçen zorlu bale eğitimi yıllarını takip etti. Lara, bale eğitimi aldığı ortaokul yıllarını "hayatının en yoğun yılları" olarak tanımladı. Genç kadın sanattaki başarısını akademide de sürdürdü; Brezilya Astronomi Olimpiyatı'nda altın ve Santa Catarina Matematik Olimpiyatı'nda bronz madalya kazandı ve ardından Avusturya'da dokuz ay profesyonel balerin olarak sahne aldı.

ŞİRKETİ SINIF ARKADAŞI İLE BİRLİKTE KURDU Nihayetinde bale pabuçlarını bilgisayar bilimiyle değiştiren Lara, 17 yaşında tek başına ABD'ye taşınarak MIT'de eğitim görmeye başladı. Kalshi platformunu 2017 yılında, kendisi gibi 29 yaşında milyoner olan MIT sınıf arkadaşı Tarek Mansour ile birlikte kurdu.

Lara, Kalshi'yi kurarken Mansour ile aldığı riskleri şöyle anlattı: "Üniversiteden hemen sonra inanılmaz bir risk aldık. İki yıl boyunca tek bir ürün bile yoktu, hiçbir şey piyasaya sürülmemişti ve eğer düzenleyici onayı alamazsak şirket sıfırlanacaktı."

Kalshi, sıradan kullanıcıların seçimler, ünlü skandalları ve spor müsabakaları gibi gelecekteki olaylar üzerine bahis yapmasına imkân tanıyor. Lara, bu durumu açıklarken, "İnsanların gelecek hakkında bir görüş oluşturup bunu piyasaya taşımanın bir yolunu aradıklarında, asıl ticaretin o zaman gerçekleştiğini gördük" açıklamasını yaptı.

HUKUK FİRMALARI, ÇOK GENÇ OLDUKLARI İÇİN ONLARLA ÇALIŞMAK İSTEMEDİ 40'tan fazla hukuk firmasının, kurucuları "çok genç" olarak nitelendirip kendilerini temsil etmeyi reddetmesinin ardından, CFTC’den (Emti̇a Vadeli̇ İşlem Ti̇caret Komi̇syonu) Jeff Bandman onlara rehberlik etmeyi kabul etti. Kalshi, ABD’de şirket için federal onayı 2020'de alırken, blok zinciri rakibi Polymarket, kayıtsız piyasalar işletmekten 1.4 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

2023 yılında ise bir dönüm noktası yaşandı. Lara, yatırımcıların geri adım atması için yalvarmasına rağmen, Kalshi'nin seçim piyasalarını bloke eden CFTC'ye karşı cesur bir dava açtı. Geri çekilmeyi reddetti ve Eylül 2024'te bir yargıç Kalshi lehine karar verdi. Bu karar, kullanıcıların doğru bir şekilde Trump zaferiyle sonuçlanacağını tahmin ettiği 2024 başkanlık yarışı üzerine 500 milyon dolardan fazla bahis yapılmasının önünü açtı.

HAFTALIK İŞLEM HACMİ YÜZDE 1000 ARTTI Kalshi, bu kararın ardından olağanüstü bir büyüme sergiledi. Haftalık işlem hacmi yüzde 1000 artışla 1 milyar doları aştı. Şirket, Robinhood, Webull, StockX, Google Finance ve hatta Ulusal Hokey Ligi gibi önemli platformlarla entegrasyonlar gerçekleştirdi. Ocak ayında Donald Trump Jr.'ın danışma kuruluna katılmasıyla dikkat çekti. Ayrıca Kalshi, Aralık ayında Solana üzerinde piyasalar açarak kripto sektörüne de hızlı bir giriş yaptı.

Editör:AYŞEGÜL DAHİ

