Tayvan Hava Kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16V savaş uçağı, rutin eğitim uçuşu sırasında Hualien açıklarında denize düştü; pilotun kendini fırlatma koltuğuyla tahliye ettiği bildirildi.

Tayvan’da bir savaş uçağı kazası yaşandı. Tayvan Hava Kuvvetleri, ABD üretimi F-16V tipi bir uçağın rutin eğitim faaliyeti sırasında düştüğünü açıkladı.

PİLOT FIRLATMA KOLTUĞUNU KULLANDI

Yapılan açıklamada, kazanın Tayvan’ın kuzeydoğusunda yer alan Hualien ili açıklarında meydana geldiği belirtildi. Eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen uçağın pilotunun, kazadan önce fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldığı ifade edildi.

Yetkililer, pilotun bulunması için bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirirken, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın da sürdüğünü aktardı.

2022 VE 2024'TE DE BENZER KAZALAR

Tayvan’da son yıllarda benzer kazalar yaşandığına dikkat çekilirken, 2022 ve 2024 yıllarında Mirage 2000 tipi savaş uçaklarının da eğitim uçuşları sırasında denize düştüğü, her iki olayda da pilotların fırlatma koltuğu sayesinde kurtulduğu hatırlatıldı.

