Tayvan'da F-16 denize düştü! Arama-kurtarma başlatıldı
Tayvan Hava Kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16V savaş uçağı, rutin eğitim uçuşu sırasında Hualien açıklarında denize düştü; pilotun kendini fırlatma koltuğuyla tahliye ettiği bildirildi.
- Tayvan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16V savaş uçağı, rutin eğitim faaliyeti sırasında denize düştü.
- Kaza, Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Hualien ili açıklarında meydana geldi.
- Pilot, kazadan önce fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldı ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
- Kazanın nedeni henüz belirlenemedi ve soruşturma devam ediyor.
- Tayvan'da 2022 ve 2024 yıllarında da benzer savaş uçağı kazaları yaşanmıştı.
Tayvan’da bir savaş uçağı kazası yaşandı. Tayvan Hava Kuvvetleri, ABD üretimi F-16V tipi bir uçağın rutin eğitim faaliyeti sırasında düştüğünü açıkladı.
PİLOT FIRLATMA KOLTUĞUNU KULLANDI
Yapılan açıklamada, kazanın Tayvan’ın kuzeydoğusunda yer alan Hualien ili açıklarında meydana geldiği belirtildi. Eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen uçağın pilotunun, kazadan önce fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldığı ifade edildi.
Yetkililer, pilotun bulunması için bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirirken, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın da sürdüğünü aktardı.
2022 VE 2024'TE DE BENZER KAZALAR
Tayvan’da son yıllarda benzer kazalar yaşandığına dikkat çekilirken, 2022 ve 2024 yıllarında Mirage 2000 tipi savaş uçaklarının da eğitim uçuşları sırasında denize düştüğü, her iki olayda da pilotların fırlatma koltuğu sayesinde kurtulduğu hatırlatıldı.