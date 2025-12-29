Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Harekat Alanı Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, kuvvetlerin Tayvan Boğazı'nın kuzey ve güneybatısında yoğunlaştığı ve kara ile deniz hedeflerine yönelik canlı atış ve simüle edilmiş saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Tatbikatların yarın da devam edeceği ve adanın ana limanlarının abluka altına alınması ile Tayvan'ı tamamen çevreleme manevralarını içereceği kaydedildi.

Çin, Tayvan çevresinde başlattığı ve 'Adalet Görevi 2025' adını verdiği canlı atış tatbikatlarında asker, savaş gemileri, savaş jetleri ve topçu birlikleri konuşlandırdı. Tayvan ise ABD yapımı silah sistemlerini sergileyerek ve askerlerini alarma geçirerek muhtemel bir saldırıyı püskürtme provasına başladı.

ÇİN: DIŞ MÜDAHALEYE GÖZDAĞI

Tatbikatlar, ABD’nin eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin 2022'deki ziyaretinden bu yana Çin'in düzenlediği altıncı büyük askeri tatbikat serisi olarak kayıtlara geçti. Tatbikatların zamanlaması, ABD’nin Tayvan’a yönelik tarihindeki en büyük silah paketi olan 11,1 milyar dolarlık silah satışını duyurmasından sadece 11 gün sonra gerçekleşti. Çin Savunma Bakanlığı bu satışa sert tepki göstermiş ve askeri olarak 'güçlü önlemler alacağı' uyarısında bulunmuştu.

Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Shi Yi, "Bu, ayrılıkçı Tayvan güçlerine ve dış müdahale kuvvetlerine yönelik ciddi bir uyarı işlevi görmektedir” ifadelerini kullanarak tatbikatların amacını net bir şekilde dile getirdi.

TAYVAN’DAN HİMARS İLE KARŞILIK

Tayvan hükümeti tatbikatları şiddetle kınarken, ülkenin Savunma Bakanlığı Facebook'ta ABD yapımı Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HİMARS) dahil çeşitli silahların sergilendiği bir video paylaştı. Yaklaşık 300 km menzile sahip HİMARS sistemleri, muhtemel bir çatışmada Tayvan Boğazı'nın karşı yakasındaki Çin'in güney Fujian eyaletindeki kıyı hedeflerini vurma kapasitesine sahip.

KUŞATMA VE LİMAN BLOKAJI VURGUSU

Çin devlet yayın kuruluşu, tatbikatların adanın kuzeyindeki önemli bir liman olan Keelung ile güneyindeki en büyük liman kenti Kaohsiung'un kuşatmasına odaklanacağını bildirdi.

Geçen yılki savaş tatbikatlarında da liman ablukası provası yapan Çin ordusu, bu kez tatbikatların amacının dış askeri müdahaleye karşı "caydırıcılık" olduğunu ilk kez alenen ifade etti.

Öte yandan Tayvan, Çin'in egemenlik iddialarını reddetmeye devam ediyor ve adanın geleceğine yalnızca kendi halkının karar verebileceğini savunuyor.

