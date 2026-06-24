Lübnan'ın güneyinde yeni bir güvenlik düzenlemesi için yürütülen temaslarda, Lübnan ordusunun güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi ve Hizbullah'ın bölgeye dönüşünün engellenmesi karşılığında İsrail'in işgal ettiği bazı noktalardan sınırlı çekilmesini öngören "pilot bölgeler" planının uygulanmasına yönelik bir mekanizmanın görüşüldüğü iddia edildi

İsrail ve Lübnan heyetleri, ABD’nin ev sahipliğinde Washington’da düzenlenen 5. tur müzakerelerde Lübnan'ın güneyinde güvenliği yeniden tesis edecek "pilot bölgeler" planını masaya yatırdı.

Maariv gazetesinin aktardığı detaylara göre, 25 Haziran’a kadar sürecek olan kritik görüşmelerin merkezinde, İsrail ordusunun işgal ettiği bazı alanlardan "sınırlı ve planlı" bir şekilde çekilmesi yer alıyor.

Plana göre, boşaltılan bu stratejik noktalara Lübnan ordusu konuşlandırılacak ve Hizbullah'ın bölgeye geri dönmesi engellenecek.

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İSRAİL'DN "GÜVENLİK İNCELEMESİ" ŞARTI: ASKERLERİN HİZBULLAH BAĞLANTISI ARAŞTIRILACAK

Washington’da yürütülen askeri düzeydeki özel görüşmelerde, İsrail heyetinin pilot uygulamaya dahil edilecek bölgeleri içeren ayrıntılı haritaları ve operasyonel planı sunduğu ileri sürüldü. Ancak İsrailli yetkililer, pilot bölgeleri devralacak Lübnan askerlerinin Hizbullah ile hiçbir bağlantısı olmadığından emin olmak istiyor. Bu doğrultuda, bölgeye yerleşecek Lübnan ordu personelinin ABD tarafından eğitilmesi ve sıkı bir güvenlik incelemesinden geçirilmesi şart koşuldu.

İsrail'in ayrıca Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah altyapısına dair topladığı istihbaratı, Lübnan ordusunun operasyonel yeteneklerini test etmek ve örgütün yeniden güçlenmesini önlemek amacıyla ABD ile paylaştığı iddia edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz ise her şeye rağmen sınır boyunca askeri varlıklarını sürdüreceklerini belirterek şu cümleleri kurmuştu:

"İsrail, gerekli olduğu sürece Lübnan’da kalacaktır. ABD talep etse bile İsrail, Lübnan’ın güneyinden çekilmeyecektir."

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İngiliz-Alman heyetine yaptığı açıklamada, önerilen pilot bölgeler hakkındaki görüşmelerin sürdüğünü ve İsrail’in resmi onayını beklediklerini teyit etti. Ancak Lübnan hükümetinin on yıllardır İsrail ile kurduğu bu en üst düzey temas, içerideki Şii milis gücü Hizbullah’ın sert tepkisiyle karşılaştı. Hizbullah, örgüt savaşçılarının güneyden çekilmesini de şart koşan bu güvenlik planını tamamen reddettiğini paylaştı.

Örgüt yönetimi, Beyrut hükümetine çağrıda bulunarak ABD destekli İsrail ile yürütülen müzakerelerden derhal çekilmesini ısrarla talep etti. Lübnan iç siyaseti ve askeri dengeler, Hizbullah'ın bu veto kararıyla birlikte yeni bir gerilim hattına taşındı.

ABD-İRAN HATTINDA "ÇATIŞMA ÖNLEME BİRİMİ" DEVREDE

Görüşmeler, İran’ın Lübnan’ı ABD ile yürüttüğü ara anlaşma müzakerelerinin merkezine yerleştirme hamlesinin gölgesinde ilerliyor. Tahran yönetimi, tüm cephelerdeki askeri operasyonlara derhal son verilmesini ve Lübnan’ın egemenliğinin güvence altına alınmasını şart koşarken, İsviçre'de yapılan ABD-İran görüşmelerinin ardından somut bir adım atıldı. Taraflar, Lübnan’daki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve sahadaki yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla ortak bir "çatışma önleme birimi" kurulması konusunda mutabakata vardı. Cenevre’deki Birleşmiş Milletler İran Büyükelçisi, konuya dair net bir duruş sergileyerek şu ifadeyi kullandı:

"Lübnan, anlaşmanın tartışmasız bir parçasıdır ve bu süreç İsrail birliklerinin geri çekilmesini de içermektedir."

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