Suriye’de Esad yönetiminin sona ermesinin ardından görevi devralan yeni iktidar, ülke genelinde merkezi otoriteyi tahkim etmeye başladı. Bu süreçte, YPG’nin “DEAŞ’la mücadele” gerekçesiyle oluşturduğu fiili kontrol alanı, Suriye ordusunun düzenlediği hızlı ve kapsamlı operasyon sonucunda dağıldı.

Terör örgütü PKK, barajın altına cephanelik yapmış

Suriye ordusu, varılan anlaşma doğrultusunda çatışma olmaksızın devraldığı Münbiç’in güneybatısındaki Tişrin Barajı’nın altında terör örgütü YPG'ye ait mühimmat deposu tespit etti.

İHA, ROKETATAR, HAVA MERMİLERİ...

Tespit edilen mühimmat deposunda çok sayıda patlayıcının yanı sıra kamikaze insansız hava araçları (İHA), roketatar ve hava mermileri gibi çeşitli silahlar ele geçirildi.

Suriye birlikleri, barajın altındaki bölmede yer alan terör örgütü sembollerini de indirdi.

