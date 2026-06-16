Sosyal medya platformu TikTok’ta 'ünlü' olmak isteyen 15 yaşındaki bir genç, sosyal medyada yayılan tehlikeli ‘alerji ilacı’ akımına katılarak hayatını kaybetti. Yüksek dozda ilaç almasının ardından hastaneye kaldırılan talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli meydan okumalar bir kez daha ağır sonuçlara yol açtı. TikTok’ta ünlü olmayı hayal eden 15 yaşındaki Leah Presson, sosyal medya platformunda 'aşırı dozda ilaç alma' akımını denedikten sonra yatak odasında baygın bulundu.

AİLESİ GEÇMİŞ SAĞLIK SORUNLARIYLA BAĞLANTILI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Leah’ın nöbet geçirmesi üzerine ailesi önce durumun geçmişteki sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğunu düşündü. Kısa süre içinde hastaneye kaldırılan gence yapılan incelemelerde, Presson'ın sosyal medyada yayılan ölümcül bir meydan okumaya katılmış olabileceği değerlendirildi.

TikTokta ünlü olmak için yapmış! Korkunç ilaç akımı genç kızı canından etti

The Sun’a konuşan doktorlar, alerji ilaçlarının doğru dozlarda kullanıldığında güvenli olabileceğini ancak yüksek miktarlarda alınmasının nöbet, kalp ritmi bozukluğu, kalp durması ve beyin hasarı gibi ciddi sonuçlara neden olabileceğini belirtti.

TikTokta ünlü olmak için yapmış! Korkunç ilaç akımı genç kızı canından etti

BU İLK DEĞİLMİŞ

Leah’ın babası Richard Presson, kızının daha önce de bu tür denemeler yaptığını belirterek yoğun bakımda günlerce hayat mücadelesi verdiğini söyledi. Acılı baba, aileleri çocuklarının sosyal medyada karşılaşabileceği tehlikeli içeriklere karşı uyardı. Doktorlar ise özellikle gençlerin sosyal medya akımlarının riskleri konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Genç kızın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından belli olacak.

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