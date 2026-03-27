Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, saldırgan da kendini bıçaklayarak öldü.

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun Ikebukuro semtindeki Sunshine City isimli alışveriş merkezinde yer alan bir mağazada bıçaklı saldırı düzenlendi.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; 19:15 sıralarında Pokemon çizgi film karakterlerinin ürünlerini satan mağazaya gelen Taiki Hirokawa (26) isimli saldırgan, vakit kaybetmeden kasaya yöneldi. Saldırgan önce burada çalışan Moe Harukawa (21) isimli kadını, daha sonra da kendini boynundan bıçakladı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinçleri kapalı halde hastaneye kaldırılan mağaza çalışanı kadın ve saldırganın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, ikilinin birbirini önceden tanıdığını ve kurbanın daha önce saldırgan tarafından ısrarlı takibe maruz kaldığı gerekçesiyle polise şikayette bulunduğunu açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası