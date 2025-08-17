Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tom Cruise Trump’ın onur ödülünü reddetti! Nedeni ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın sunacağı 48. Kennedy Center Onur Ödülleri öncesi, dünyaca ünlü aktör Tom Cruise büyük bir sürprizle ödülü reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hollywood’dan dünyaca ünlü isimleri kendi döneminde öne çıkarmaya devam ediyor. Trump, aktör Sylvester Stallone’yi Jon Voight ve Mel Gibson ile birlikte Hollywood elçilerinden biri olarak atadı.

CRUİSE, TRUMP'IN ONUR ÖDÜLÜNÜ GERİ ÇEVİRDİ

Washington Post’un haberine göre, ünlü aktör Tom Cruise bu yıl 48’incisi düzenlenecek Kennedy Center Onur Ödülleri’nde kendisine verilecek “Hayat Boyu Sanatsal Başarı” ödülünü reddetti. Cruise’un, “program çakışmaları” gerekçesiyle bu kararı aldığı belirtildi.

Kennedy Center’ın eski ve mevcut çalışanlarının doğruladığı iddiaya göre Cruise, Aralık ayında yapılacak törene katılmayacak. Oyuncunun “Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma” filminin ardından birden fazla projede yer alması, takvim uyuşmazlığına yol açtı.

TRUMP TÖRENİ SUNACAK

7 Aralık’ta Washington D.C.’de gerçekleştirilecek 48. Kennedy Center Onur Ödülleri, CBS kanalında yayınlanacak ve Paramount+ üzerinden izlenebilecek. Törenin sunuculuğunu bizzat Başkan Trump yapacak.

Trump, isimleri açıklarken “Bekledim, bekledim ama hiçbir zaman ödül alamadım” diyerek kendisinin de böyle bir onuru hak ettiğini savundu. Ayrıca seçime dair sürece “çok dahil olduğunu” ve politikaları nedeniyle bazı isimleri elediğini söyledi.

STALLONE VE GAYNOR LİSTEDE

Ödül alacak isimler arasında Sylvester Stallone, Michael Crawford, country şarkıcısı George Strait, efsane şarkıcı Gloria Gaynor ve rock grubu KISS yer alıyor.

TRUMP YÖNETİMİNDE KENNEDY CENTER'DA KRİZ

Trump, 2025’te Kennedy Center yönetimini değiştirerek kendi siyasi destekçilerini göreve getirdi.

 Sanat camiasından tepki çeken bu hamle, birçok sanatçının etkinliklerini iptal etmesine neden oldu. Trump ise “Merkez artık uyanık olmayacak” diyerek kendince yeni bir dönem başlattığını savundu.

CRUİSE SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Tom Cruise, Trump’ın politikaları hakkında bugüne kadar doğrudan bir açıklama yapmadı. Kısa süre önce Trump’ın sinema yapımlarına uyguladığı gümrük vergilerine dair soruları da cevapsız bıraktı.

Cruise’un sessizliği sürerken, Trump’a yakınlığıyla bilinen Sylvester Stallone ise ödül töreninde Başkan’ın yanında yer alacak.

