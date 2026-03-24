Anadolu Ajansı
Tonga açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı gelmedi
Pasifik ada ülkesi Tonga açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yayımlanmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, Tonga'nın Neiafu kentinin 153 kilometre batısı açıklarında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve bu deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI
Yerin 229,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yayımlanmadı.
Depreme bağlı can kaybı veya büyük hasar bildirilmedi.
