Toplu asker ölümlerinin nedeni bulundu

15 Ocak 2024 17:22 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 17:23

Japonya'da bilim insanları, "yeniden beslenme sendromu" denilen fenomeni 1581'deki bir kale kuşatması sonrasında toplu halde ölen askerlerin vakasını analiz ederek ele aldı. Kuşatma sırasında açlık çeken askerlerin kuşatmanın sona ermesiyle birlikte yemek yediği ancak hemen sonrasında toplu şekilde öldükleri biliniyor.

American Journal of the Medical Sciences'ta yayınlanan makaleye göre, bilim insanları, bu tarihi olayı inceleyerek yetersiz beslenen kişilerin ani gıda yüklemesiyle nasıl ölebileceklerine dair bulguları ortaya çıkardı. Kuşatmaya ilişkin belgeler, aynı zamanda Japonya'da tıbbi duruma ilişkin tutulan en erken kayıtlar.

İç hastalıkları uzmanı Yasuhiro Kano, "Bu tarihi olay, savaşlarda ve doğal afetlerde aç kalan insanların yeniden beslenme sendromundan etkilenebileceklerine dair farkındalık oluşturacak" dedi.

İç hastalıkları uzmanı Sayaka Aoyama ve Tottori Müzesi'nin küratörü Ryuichiro Yamamoto da çalışmaya katıldı.

TOTTORİ KALESİ KUŞATMASINDA ASKERLER NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü Japon general Oda Nobunaga'ya (1534-1582) bağlı güçler, üç ay boyunca Tottori Kalesi'ni kuşattı. Kale içinde açlıktan ölümler artmaya başlayınca, kaleyi savunan Kikkawa Tsuneie kalanların kurtulabilmesi için intihar etti.

Kalenin düşmesinin ardından Nobunaga'ya bağlı güçler hayatta kalanlara yulaf lapası dağıttı. Ancak Nobunaga'nın günlüğündeki bilgilere göre, aç kalan askerlerin yarısından fazlası yemek yedikten kısa süre sonra öldü.

Bir başka komutanın günlüğündeyse, fazla yulaf lapası yiyen askerlerin öldüğü, az miktarda ve yavaş yiyen askerlerdeyse bir problem görülmediği yazıyordu.

YENİDEN BESLENME SENDROMU SONLARI OLDU

Independent Türkçe'nin haberine göre, iki yıl boyunca tüm tarihi belgeleri toplayıp araştıran bilim insanları, ölümlerin yeniden beslenme sendromundan kaynaklandığını düşünüyor. Aynı zamanda bu sendromun kayıtlı ilk vakalarından biri olduğu tespit edildi.

Kuşatma sonrası ölüm sayısının yüksekliğinden ötürü olay, Japon tıp dünyası tarafından sendromla bağlantılı görülüyordu ancak daha önce konuyla ilgili herhangi bir belge yayımlanmamıştı.

Yeniden beslenme sendromu, uzun süren açlık veya yetersiz beslenmenin ardından başlayan yeniden beslenme sonucunda, elektrolit ve metabolik bozuklukların eşlik ettiği, hayatı tehdit eden ciddi bir sendrom olarak görülüyor.