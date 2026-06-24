The Wall Street Journal’ın ortaya çıkardığı belgelere göre, Donald Trump’ın göreve başlama töreninden sadece 4 gün önce Eric Trump tarafından imzalanan 500 milyon dolarlık gizli kripto ortaklığı ABD Senatosu’nu karıştırdı.

ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, Birleşik Arap Emirlikleri’nden üst düzey bir kraliyet mensubunun liderliğindeki bir grubun Trump ailesinin kripto para girişimine yaptığı 500 milyon dolarlık gizli yatırımla ilgili olarak duruşma yapılması çağrısında bulundu.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Cumhuriyetçi komite başkanlarına hitaben yazılan mektupta Demokrat senatörler, anlaşmaya ilişkin duruşmaların Beyaz Saray yetkililerini "başkanın ailesine ve bölgedeki baş diplomatına yapılan ödemeler hakkında neyi ne zaman bildiklerini yemin altında açıklamaya" zorlayacağını savundu.

İnceleme altına alınan belgelere göre, Trump ailesinin üyeleri ve ABD’nin Orta Doğu özel elçisi Steve Witkoff tarafından ortaklaşa kurulan kripto girişimi World Liberty Financial’ın %49’u, BAE Cumhurbaşkanı'nın kardeşi ve ülkenin istihbarat teşkilatlarının başkanı Şeyh Tahnoon bin Zayed al Nahyan’ın liderliğindeki bir gruba satıldı.

Göreve başlama töreninden sadece dört gün önce Eric Trump tarafından imzalanan anlaşma, Trump ailesine ait kuruluşlara en az 187 milyon dolar ve Witkoff’un ailesiyle bağlantılı kuruluşlara 31 milyon dolar aktardı.

YATIRIMIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN ADIMLAR GELDİ

Senato Bankacılık Komitesi’ndeki Demokratlar tarafından yayınlanan raporda, World Liberty anlaşmasının ardından BAE’li yatırımcılara fayda sağlayan bir dizi politika adımı sıralandı. Yatırımdan dört ay sonra Trump yönetimi, BAE’ye çok rağbet gören yapay zeka çiplerine erişim hakkı tanıyan bir çerçeve anlaşma duyurdu. Körfez ülkesi, Çin ile olan ilişkilerine dair endişeler nedeniyle Biden yönetimi tarafından bu çipleri almaktan büyük ölçüde mahrum bırakılmıştı.

Senatörler, yapılan yatırımın "BAE’nin ABD’nin ulusal güvenliği pahasına daha ne gibi şeyler alabileceği ya da halihazırda almış olabileceği konusunda soru işaretleri uyandırdığını" ifade etti.

Raporda ayrıca, Ocak ayında TikTok’un ABD operasyonlarının %15’inin Tahnoon’un liderliğindeki MGX şirketine satılmasının onaylandığı aktarıldı. Bununla birlikte, MGX’in kısmen sahibi olduğu kripto para şirketi Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’ya Ekim ayında af verildiği belgelendi.

BEYAZ SARAY VE ŞİRKET YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Beyaz Saray Hukuk Danışmanı David Warrington, "Başkan, anayasal sorumluluklarını tehlikeye atabilecek ticari anlaşmalarda yer almamaktadır" dedi. Warrington, Witkoff’un "mali çıkarlarını etkileyebilecek hiçbir resmi konuda yer almadığını" ekleyerek, Witkoff’un World Liberty Financial’daki hisselerini elden çıkarmayı tercih ettiğini ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Başkan Trump’ın işlerinin çocukları tarafından yönetilen bir tröstte tutulduğunu ve BAE ile yapılan yapay zeka çipleri anlaşmasının "tamamen ABD için en iyisi olanla ilgili olduğunu ve World Liberty Financial ile hiçbir ilgisi olmadığını" söyledi. World Liberty Financial Sözcüsü David Wachsman ise "World Liberty’nin işine yapılan erken sermaye yatırımının, şirketin olağanüstü büyümesini sağlamasına yardımcı olduğunu" belirterek, "World Liberty, özel bir Amerikan şirketidir ve şirketteki hiç kimse ABD hükümeti için çalışmamaktadır" açıklamasını yaptı.

SİYASİ KANATTA KARŞILIKLI TEPKİLER YÜKSELİYOR

Soruşturma için hazırlanan mektup Bankacılık, İç Güvenlik, Yargı ve Finans komitelerinde kıdemli Demokrat üyeler olan Senatörler Richard Blumenthal, Elizabeth Warren, Gary Peters, Dick Durbin ve Ron Wyden tarafından imzalandı.

Herhangi bir duruşma yapılabilmesi için Cumhuriyetçilerin desteği gerekiyor ancak şu ana kadar Kongre üyeleri anlaşmayı kamuoyu önünde eleştirmedi.

Senato Yargı Komitesi’ndeki Cumhuriyetçi Başkan Chuck Grassley’in sözcüsü, mektubun "ikiyüzlülük koktuğunu" belirterek, Biden yönetimi altındaki yolsuzluk iddialarına karşı Demokratların sergilediği tutumu sorguladı.

Demokratlar ise şubat ayında Kaliforniya Milletvekili Ro Khanna'nın satışla ilgili bir soruşturma başlattığını hatırlatarak, Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki üyelerin bu yatırımı "yolsuzluk ve çıkar çatışması" kanıtı olarak gördüklerini aktardı.

Nisan ayında yapılan bir Senato oturumunda, Maryland Senatörü Chris Van Hollen'ın Hazine Bakanı Scott Bessent’e yönelttiği yatırım sorusuna karşı Bessent, "Bundan haberim yok" cevabını verdi.

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