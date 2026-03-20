Trump bile diline dolamıştı! İranlı kadın futbolcular sığınma talebinden vazgeçip Türkiye'ye geldi
Günlerdir süren diplomatik krizin ardından 'hain' ilan edilen ve Avustralya'ya sığınan İranlı kadın futbolcular, sığınma taleplerinden vazgeçerek Türkiye sınırına ulaştı
- Milli marşı söylemedikleri gerekçesiyle hedef gösterilen İranlı kadın futbolcular Avustralya'ya sığınma talebinde bulunmuştu.
- Yedi futbolcudan beşi sığınma talebinden vazgeçerek Türkiye üzerinden İran'a dönmek üzere yola çıktı, ikisi ise Avustralya'da kaldı.
- Kafile, Iğdır'a ulaşarak Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a geçmeyi hedefliyor.
- İran Meclis Başkanı, sporcuların geri dönüşünü düşmanları hayal kırıklığına uğratmak olarak nitelendirerek memnuniyetini dile getirdi.
- İnsan hakları örgütleri, futbolcuların geri dönüş kararının arkasında Tahran yönetiminin mal varlıklarına el koyma tehdidi gibi baskılar olduğunu öne sürdü.
Asya Kupası'nda milli marşı söylemedikleri için ülkelerinde hedef gösterilen İranlı kadın futbolcular, Avustralya’daki sığınma taleplerinden vazgeçerek Türkiye sınırına ulaştı.
Iğdır'a ulaşan kafile, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a geçmek üzere yola çıktı.
SIĞINMA TALEBİNDEN VAZGEÇTİLER
Turnuvanın açılış maçında milli marşı söylemedikleri gerekçesiyle ülkelerinde hedef gösterilen yedi futbolcu, geçtiğimiz hafta Avustralya'ya sığınma talebinde bulunmuştu. Ancak oyunculardan beşi kararlarını değiştirerek kafileye yeniden katıldı.
Avustralya'da sadece iki futbolcu kaldı.
Kafiledeki oyuncular, uzun süren aktarmalı yolculuğun ardından Iğdır havaalanında görüntülendi.
GÜRBULAK SINIR KAPISI'NA DOĞRU YOLCULUK
Iğdır'a ulaşan milli takım kafilesi, havaalanından ayrıldıktan sonra yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Gürbulak-Bazargan Sınır Kapısı'na yöneldi.
Malezya'daki aktarma sırasında konuşan bir oyuncu, ailesini çok özlediğini dile getirdi.
İRAN'DAN MESAJ GELDİ
İran Meclis Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, geri dönen sporcuları kucakladıklarını iletti. Meclis Başkanı oyuncuların geri dönerek düşmanları hayal kırıklığına uğrattığını ve dış baskılara boyun eğmediğini ifade etti.
TEHDİT İDDİALARI GÜNDEMDE
İnsan hakları örgütleri, futbolcuların geri dönüş kararının arkasında Tahran yönetiminin baskısı olduğunu öne sürdü. İddialara göre, sporcuların ve ailelerinin mal varlıklarına el koyma tehdidi geri dönüşte etkili oldu.
İranlı yetkililer ise iddiaları reddederek Avustralya'yı oyunculara kalmaları için baskı yapmakla suçladı.