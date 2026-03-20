Günlerdir süren diplomatik krizin ardından 'hain' ilan edilen ve Avustralya'ya sığınan İranlı kadın futbolcular, sığınma taleplerinden vazgeçerek Türkiye sınırına ulaştı

Asya Kupası'nda milli marşı söylemedikleri için ülkelerinde hedef gösterilen İranlı kadın futbolcular, Avustralya’daki sığınma taleplerinden vazgeçerek Türkiye sınırına ulaştı.

Iğdır'a ulaşan kafile, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a geçmek üzere yola çıktı.

Avustralya basını, bazı oyuncuların Avustralya Federal Polisi korumasına alındığını ve hükümetten yardım talebinde bulunduğunu bildirirken, ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyada İranlı futbolcuların güvenliği için Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştüğünü duyurdu. Bazı oyunculara iltica hakkı tanınmış ve vize verilmişti, ancak ailelerinin güvenliği konusundaki endişeler nedeniyle bazı futbolcular İran’a dönmeyi tercih etmişti.

SIĞINMA TALEBİNDEN VAZGEÇTİLER

Turnuvanın açılış maçında milli marşı söylemedikleri gerekçesiyle ülkelerinde hedef gösterilen yedi futbolcu, geçtiğimiz hafta Avustralya'ya sığınma talebinde bulunmuştu. Ancak oyunculardan beşi kararlarını değiştirerek kafileye yeniden katıldı.

Avustralya'da sadece iki futbolcu kaldı.

Kafiledeki oyuncular, uzun süren aktarmalı yolculuğun ardından Iğdır havaalanında görüntülendi.

İran milli kadın futbol takımının bazı oyuncuları, 2 Mart’ta Güney Kore maçında milli marşı okumadıkları gerekçesiyle “hain” olarak nitelendirilmiş, üç gün sonra Avustralya’ya karşı oynanan ikinci maç öncesinde ise milli marşı okuyarak selam vermişti. Takım, Filipinler’e 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

GÜRBULAK SINIR KAPISI'NA DOĞRU YOLCULUK

Iğdır'a ulaşan milli takım kafilesi, havaalanından ayrıldıktan sonra yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Gürbulak-Bazargan Sınır Kapısı'na yöneldi.

Malezya'daki aktarma sırasında konuşan bir oyuncu, ailesini çok özlediğini dile getirdi.

İRAN'DAN MESAJ GELDİ

İran Meclis Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, geri dönen sporcuları kucakladıklarını iletti. Meclis Başkanı oyuncuların geri dönerek düşmanları hayal kırıklığına uğrattığını ve dış baskılara boyun eğmediğini ifade etti.

TEHDİT İDDİALARI GÜNDEMDE

İnsan hakları örgütleri, futbolcuların geri dönüş kararının arkasında Tahran yönetiminin baskısı olduğunu öne sürdü. İddialara göre, sporcuların ve ailelerinin mal varlıklarına el koyma tehdidi geri dönüşte etkili oldu.

İranlı yetkililer ise iddiaları reddederek Avustralya'yı oyunculara kalmaları için baskı yapmakla suçladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası