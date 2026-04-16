ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin uzatılmasının gerekli olup olmadığı konusunda emin olmadığını söyledi. İran ile bir anlaşmaya varılmaması halinde çatışmaların yeniden başlayacağını ifade eden Trump, "İran, nükleer silah sahibi olmamayı çok kesin bir şekilde kabul etti. Ayrıca yer altındaki nükleer maddeleri de bize teslim etmeyi kabul ettiler" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran bir anlaşma yapmak istiyor, 2 ay önce yapmaya yanaşmadıkları şeyleri bugün yapmaya hazırlar" dedi.

Trump, İsrail ile Lübnan arasında bu gece başlayacak olan ateşkese değinerek, "Lübnan'daki ateşkes Hizbullah'ı da kapsayacak, bence Hizbullah ateşkes kurallarına uyacaktır" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, İran ile ateşkesin uzatılmasının gerekli olup olmadığı konusunda emin olmadığını söyledi.

Trump, "İran, nükleer silah sahibi olmamayı çok kesin bir şekilde kabul etti. Ayrıca yer altındaki nükleer maddeleri de bize teslim etmeyi kabul ettiler" sözlerine yer verdi.

ABD Başkanı, İran ile bir anlaşmaya varılmaması halinde çatışmaların yeniden başlayacağını açıkladı.

Trump, Hürmüz Boğazı’nda uygulanan ablukaya değinerek, "Donanmamız inanılmaz. Hiçbir gemi buraya girmeyi aklından bile geçirmiyor. Hiçbir gemi donanmamızı geçemiyor" dedi.

