Washington perdeyi araladı! ABD’nin Nicolas Maduro’yu kaçırmasının ardından Venezuela’nın kim tarafından yönetileceği netleşmeye başladı. ABD basınına göre Donald Trump kararını verdi, ülkenin fiili yönetimi Marco Rubio’nun kontrolünde şekillenecek, geçiş planında Delcy Rodriguez öne çıkacak.

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmasının ardından gözler Washington’un atacağı adıma çevrilmişti. ABD basınında yer alan bilgilere göre Donald Trump, Venezuela’nın yönetimi konusunda tercihini netleştirdi. Beyaz Saray, ülkenin fiili yönetimini ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kontrolünde şekillendirmeye hazırlanıyor.

RUBİO İÇİN "BÜROKRATİK ZAFER" YORUMU

Washington Post, Maduro’yu yakalama operasyonunun Trump yönetimi içinde Marco Rubio için ciddi bir kazanım anlamına geldiğini yazdı. Haberde, Başkan Yardımcısı Vance’in uzun süredir rejim değiştirme politikalarına mesafeli durduğu, buna rağmen sürecin Rubio’nun çizgisi doğrultusunda ilerlediği aktarıldı.

Trump kararını verdi: Venezuela’yı bu isim yönetecek

BLOOMBERG: RUBİO LİDER ROL ÜSTLENECEK

Bloomberg’e konuşan ABD’li bir yetkili, Marco Rubio’nun Venezuela’nın yönetiminde lider rol üstleneceğini söyledi. Rubio’nun Hugo Chavez ve Nicolas Maduro’ya yıllardır açık şekilde karşı çıkan isimlerin başında geldiği hatırlatıldı. ABD yönetimi, Venezuela dosyasını doğrudan Rubio’ya emanet etti.

TRUMP MUHALEFETİ ELEDİ: MACHADO’YA KAPI KAPANDI

Donald Trump’ın, Nobel Barış Ödülü sahibi muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya mesafeli durduğu ortaya çıktı. Trump, Machado’nun Venezuela’yı yönetmek için gerekli desteğe ve saygıya sahip olmadığını söyledi. Nobel adaylığı ve yoğun temaslara rağmen Machado, Washington’un planlarının dışında bırakıldı.

ABD NEDEN MACHADO’YU İSTEMİYOR?

NBC News’e konuşan Rubio “Muhalefetin büyük çoğunluğu artık Venezuela’da değil” sözleriyle Washington’un önceliğinin sahadaki gerçekler olduğunu gösterdi.

“KISA VADELİ VE ACİL SORUNLAR VAR”

Rubio, Venezuela’da şu an için ideolojik tercihlerden çok acil meselelerin öne çıktığını söyledi. ABD yönetiminin önünde kısa vadede çözülmesi gereken ciddi sorunlar bulunduğunu ifade eden Rubio, bu nedenle mevcut tabloya uygun isimlerle ilerlemek istediklerini dile getirdi.

"Şimdi oradaki askeri ve polis teşkilatlarının sorumluluğunu üstlenen başka kişiler var; artık hangi yöne doğru gitmek istediklerine karar vermek zorundalar. Umarım Maduro'nun seçtiği yönden farklı bir yön seçerler." şeklinde görüşlerini paylaştı.

WASHİNGTON’DAN NET BEKLENTİ: UYUM VE İŞBİRLİĞİ

Rubio, ABD’nin Venezuela’da çalışacağı aktörlerden açık bir beklenti içinde olduğunu da ortaya koydu. “Daha fazla uyum ve işbirliği bekliyoruz” dedi.

DELCY RODRİGUEZ GEÇİCİ BAŞKAN MI?

ABD basınında yer alan bilgilere göre Trump yönetimi, Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’i geçici liderlik için en uygun isim olarak görüyor. Trump, Marco Rubio’nun Rodriguez ile doğrudan temas kurduğunu söyledi. Rodriguez’in petrol üretimi ve ekonomik yönetim konusundaki deneyimi Washington’da karşılık buldu.

RODRİGUEZ’DEN ABD’YE REST

Delcy Rodriguez ise ulusa seslendiği konuşmada ABD senaryosunu reddetti. Maduro’nun Venezuela’nın tek meşru lideri olduğunu söyledi ve geri dönmesi çağrısı yaptı. Buna rağmen ABD yönetimi, Rodriguez ile çalışmaya açık bir çizgi izliyor.

FRANSA’DAN MESAFELİ TUTUM

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada Paris’in ABD’nin Venezuela operasyonunu onaylamadığını söyledi. Ancak Fransa tarafından ABD’ye yönelik herhangi bir adım ya da yaptırım gündeme getirilmedi.

TRUMP’IN PLANI NET: PETROL VE KONTROL

Donald Trump, Venezuela’nın dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip olduğunu hatırlatarak, ABD şirketlerinin bu kaynaklardan faydalanacağını açıkça dile getirdi. Trump, Venezuela’nın “güvenli bir geçiş sağlanana kadar” ABD tarafından yönetileceğini söyledi.

MADURO BROOKLYN’DE TUTULUYOR

Maduro, New York’taki Metropolitan Detention Center’da tutuluyor. Brooklyn’de bulunan bu tesis, yıllardır ABD’nin en kötü şöhretli suçlularına ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Yaklaşık 1.600 mahkumun bulunduğu merkez, ciddi güvenlik ve altyapı sorunlarıyla da gündeme geliyor.

CİNAYETLER, ELEKTRİK KESİNTİLERİ, SKANDALLAR...

Metropolitan Detention Center, geçmişte bıçaklama ve cinayet olaylarıyla anıldı. 2019’da yaşanan büyük bir elektrik kesintisi sırasında mahkumlar günlerce zor şartlarda kaldı. ABD Adalet Bakanlığı, bu krizin ciddi şekilde yanlış yönetildiğini raporladı. Maduro, bu cezaevinden geçen tanınmış isimler listesine eklendi.

AYNI MERKEZDE KİMLER VARDI?

Bu hapishanede daha önce Ghislaine Maxwell, Sean “Diddy” Combs ve R. Kelly gibi isimler tutuldu. Maduro ve eşi Cilia Flores, uyuşturucu terörizmi ve ABD’ye kokain ithalatı komplosu suçlamalarıyla yargılanacak. Çiftin Manhattan’da ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor.

OPERASYONUN PERDE ARKASI: CIA DETAYI

ABD basınında yer alan bilgilere göre Maduro’nun yakalanması, Venezuela hükümeti içindeki bir CIA kaynağının sağladığı istihbaratla mümkün oldu. ABD özel harekat güçleri, Karakas’a düzenlenen geniş çaplı saldırılarla hava savunmasını bastırdı, ardından Maduro’nun bulunduğu askeri komplekse baskın yaptı.

ONLARCA CAN KAYBI

Operasyon sırasında Karakas ve çevresindeki birçok askeri nokta hedef alındı. Görgü tanıkları başkentte patlamalar duyulduğunu aktardı. Ön raporlara göre siviller ve askerler dahil en az 40 kişi hayatını kaybetti. Venezuela yönetimi saldırıların ardından ulusal olağanüstü hal ilan etti.

ABD DONANMASI DEVREDEYDİ

Maduro ve eşi, Karayipler’de devriye gezen USS Iwo Jima adlı Amerikan savaş gemisine götürüldü. Operasyonda helikopterler, insansız hava araçları ve uzun menzilli füzelerle donatılmış donanma gemileri görev yaptı. Ardından Guantanamo üzerinden New York’a nakil gerçekleştirildi.

TRUMP: “HİÇ KAYIP VERMEDİK”

Trump, düzenlediği basın toplantısında operasyonda hiçbir Amerikan askerinin hayatını kaybetmediğini söyledi. ABD kaynakları, altı askerin yaralandığını kabul etti. Operasyon, son yılların en büyük askeri baskınlarından biri olarak kayda geçti.

