İsrail ile İran arasındaki savaş, medya kuruluşlarını da hedef almaya başladı. Katar merkezli haber kanalı Al Araby’nin Tahran ofisi, İsrail’e ait bir füzenin hedefi oldu. Binada ağır hasar meydana gelirken canlı yayınlar askıya alındı.

Katar merkezli Al Araby televizyonu, Pazar sabahı Tahran’daki ofisinin bulunduğu binanın İsrail’e ait bir füze tarafından vurulduğunu duyurdu. Kanalın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail füzesi başkent Tahran'daki Al Araby TV binasını vurdu. Büyük hasar var, canlı yayın askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

Ofis içinden paylaşılan görüntülerde kırık pencereler, parçalanmış camlar ve enkaz yığını göze çarparken, dışarıdaki sokakların da saldırının şiddetiyle harabeye döndüğü görüldü.

TRUMP KATAR KONUSUNDA UYARMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İsrail’in İran’ın en stratejik enerji tesisi olan Güney Pars (South Pars) gaz sahasını vurmasının ardından Tahran’ı uyarmıştı. İran’ın misilleme olarak Katar’ın Ras Laffan tesislerini hedef almasına öfkelenen Trump, şu tarihi resti çekmişti:

"İran akılsızca davranıp Katar gibi masum bir tarafa tekrar saldırırsa, ABD, İsrail’in yardımı olsun ya da olmasın, tüm Güney Pars gaz sahasını İran'ın daha önce hiç görmediği bir güçle yerle bir edecektir. İran'ın geleceğini karartmak istemiyorum ama Katar bir kez daha vurulursa, bunu yapmakta bir saniye bile tereddüt etmeyeceğim."

"İSRAİL VURDU, HABERİMİZ YOKTU"

Daha sonra Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Güney Pars’a düzenlediği ilk saldırıdan ABD’nin haberi olmadığını iddia etmişti.

