Trump Kuzey Kore operasyonu hakkında ilk kez konuştu!

ABD’de gündem, New York Times’ın ortaya çıkardığı kan dondurucu iddialarla sarsıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını cevaplarken, 2019’da Kuzey Kore’de düzenlenen gizli SEAL operasyonundan hiçbir bilgisinin olmadığını söyledi:

“Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. İlk kez duyuyorum” dedi.

New York Times'ın dün yayınladığı habere göre, 2019 yılında ABD Donanması’na bağlı SEAL Team 6 komandoları, Kuzey Kore’de gizli bir görev sırasında silahsız balıkçıları öldürdü.

GİZLİ OPERASYON KANLI BİTTİ

Times’ın haberine göre, görev sırasında komandolar Kuzey Kore kıyılarına sızmak için aylarca hazırlık yaptı. Amaç, Kim Jong-un’un iletişimlerini dinlemek için cihaz yerleştirmekti.

Kuzey Kore kıyılarına çıkan tim, şanssız bir anda küçük bir balıkçı teknesiyle karşılaştı. Komandolar, yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca ateş açtı. İki ya da üç balıkçı öldürüldü, cesetler ise batmaları için akciğerleri delinerek denize atıldı.

ABD KONGRESİ BİLGİLENDİRİLMEDİ

New York Times’a konuşan çok sayıda yetkili, operasyonun hem öncesinde hem de sonrasında Kongre’nin ilgili komitelerine rapor edilmediğini söyledi. Dinleme cihazları da hiç yerleştirilemedi.

Gazetenin aktardığına göre, soruşturma sonucunda “görevin başarısızlığı öngörülemeyen talihsiz tesadüflerin birleşimi” olarak değerlendirildi.

SEAL TEAM 6 YİNE GÜNDEMDE

2011’de Usame bin Ladin’in öldürülmesinden sorumlu tutulan SEAL Team 6’nın adı bu kez Kuzey Kore’de gizli ama başarısız bir operasyonla gündeme geldi. Times ayrıca, 2005’te George W. Bush döneminde Kuzey Kore’ye gönderilen ve bugüne kadar hiç açıklanmayan bir başka gizli görevi de hatırlattı.