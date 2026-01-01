ABD Başkanı Donald Trump ile ünlü oyuncu George Clooney arasındaki gerilim yeniden alevlendi. Trump, Clooney’nin Fransa vatandaşlığı sürecini ve siyasi çıkışlarını hedef alırken, sert ifadelerle hem Hollywood’u hem de Paris yönetimini eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü aktör George Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney’nin Fransız vatandaşlığı almasına ateş püskürdü.

Fransız makamları, 26 Aralık’ta Clooney çifti ve çocukları için vatandaşlık sürecini hızlandırdı. Karar kısa süre içinde kamuoyuna yansıdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, çiftin hayırsever faaliyetlerine dikkat çekerek süreci savundu.

TRUMP’TAN GÖÇ VE GÜVENLİK MESAJI

Trump, paylaşımında Fransa’yı da hedef aldı. Clooney çiftinin Fransa vatandaşı olmasını göç politikaları üzerinden ele alan Trump, ülkeyi “ciddi suç sorunları yaşayan bir yer” olduğunu söyledi.

Trump ünlü oyuncu Clooneye savaş açtı! Vasat filmler yapıyorsun, reklam yapma

HOLLYWOOD GERİLİMİ BÜYÜYOR

George Clooney, uzun süredir Demokrat Parti’ye yakın duruşuyla biliniyor. 2024’te yayımlanan bir yazısında Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini savunmuş, kısa süre sonra Biden yarıştan ayrılmıştı. Trump, bu süreci hatırlatarak Clooney’nin siyasi tercihlerini alaya aldı.

FİLM KARİYERİNE DE YÜKLENDİ

Trump, Clooney’nin sinema kariyerini de hedef aldı. Aktörün filmlerinden çok siyasi çıkışlarıyla gündeme geldiğini savunan Trump, Clooney’yi “sıradan bir figür” olarak tanımladı. Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

ABD Başkanı, Clooney'nin “çok az sayıda ve tamamen vasat filmlerinden daha fazla siyasetle ilgili reklam yaptığını" yazdı.

ESKİ SÖZLER YENİDEN GÜNDEMDE

Clooney’nin geçmişte Trump hakkında yaptığı sert açıklamalar da yeniden dolaşıma girdi. 2021’de verdiği bir röportajda Trump için ağır ifadeler kullanan Clooney, iki isim arasındaki gerilimin uzun süredir devam ettiğini göstermişti.

