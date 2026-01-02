İsrail basınına yansıyan iddialar, Gazze sonrası sürece ilişkin Ankara merkezli yeni bir planın gündeme geldiğini ortaya koydu. Haberlere göre Türkiye’nin, Ürdün ve Mısır’ı da kapsayan diplomatik bir model üzerinden hazırladığı yeni plan Netanyahu’ya sunuldu.

İsrail medyasına göre ABD’li yetkililer, Tel Aviv’e Türkiye’nin Gazze’de doğrudan asker bulundurmayacağı ancak Ürdün ve Mısır’daki üsler üzerinden uluslararası istikrar gücüne lojistik ve operasyonel destek vereceği bir model sundu.

Kan'da yer alan habere göre Söz konusu planın, Netanyahu ile Trump görüşmesinden önce gündeme geldiği öne sürüldü.

Haberlere göre Washington, Türkiye’yi tamamen dışlayan bir senaryoya sıcak bakmıyor ve Ankara’yı sürecin bir parçası yapmanın yollarını arıyor.

Trump yazdı! Yeni Ankara planı Netanyahu’ya sunuldu!

NETANYAHU “HAYIR” DEDİ, TRUMP SESSİZ KALDI

İsrail kaynakları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Trump ile yaptığı görüşmede “Türkiye Gazze’de olmayacak, ateşkesin ikinci aşamasına da dahil edilmeyecek” sözleriyle kırmızı çizgisini ilettiğini yazdı.

Aynı kaynaklara göre Trump bu çıkışa herhangi bir cevap vermedi.

Güvenlik kaynaklarına göre Trump önümüzdeki günlerde Türkiye seçeceğini yeniden gündeme getirecek.

ABD’li yetkililer, İsrailli muhataplarıyla kritik bir görüşme yaptı. Görüşmenin merkezinde Türkiye yer aldı. Washington’un sunduğu modele göre Türkiye, Gazze’ye kara gücü göndermeyecek ancak Ürdün ve Mısır’daki üsler üzerinden uluslararası güce lojistik ve uzaktan destek sağlayacak.

Tel Aviv’deki güvenlik çevreleri, Ankara’nın bölgesel ağırlığı ve Gazze sonrası süreçte oynayabileceği rol nedeniyle Washington’un geri adım atmadığını kabul ediyor.

TÜRKİYE’YE AÇIK TEHDİT

İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen’in açıklamaları, Tel Aviv’deki rahatsızlığın boyutunu gözler önüne serdi. Cohen, İsrail merkezli Kanal 7’ye verdiği demeçte Türkiye’ye doğrudan hedef aldı.

“Türkiye Gazze’deki barış gücünün parçası olmayacak. Bu konu pazarlığa açık değil. Bedeli ne olursa olsun buna izin vermeyeceğiz” sözleri, İsrail basınında geniş yer buldu.

Aynı açıklamada Katar da hedef alındı, Türkiye ve Katar’ın İsrail ve ABD çıkarlarının karşısında konumlandığı iddia edildi.

İSRAİL’DEN YENİ HAMLE: GOLAN’DA TÜRKİYE’Yİ DENGELEME PLANI

I24 News’e yansıyan bilgilere göre İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri’nde büyük ve kalıcı bir tıbbi tesis kurmaya hazırlanıyor. Planın temel hedefi, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik insani yardım faaliyetlerini etkisiz hale getirmek ve bölgeye farklı yabancı yardım kuruluşlarını çekmek.

Projenin Avrupalı bir kuruluşla birlikte planlandığı ve Ankara’nın sahadaki etkisini kırmayı amaçladığı iddia edildi.

İSRAİL BASINI YAZDI: ANKARA’SIZ PLAN İŞLEMİYOR

Öte yandan Tel Aviv merkezli yayın organları, tüm itirazlara rağmen Türkiye’nin Gazze sonrası senaryolarda kilit aktör olarak kalacağını yazdı. Washington’un, Netanyahu’nun sert tutumuna rağmen Türkiye kartını masadan kaldırmadığı yorumları öne çıktı.

Trump, Türkiye’nin Gazze’de kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücüne asker göndermesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Bu konuyu Netanyahu ile konuşacağız. Bence bu iyi bir şey" demişti.

Gazze’de yapılması gereken çok fazla iş olduğunu söyleyen Trump, özellikle yeniden yapılanma sürecine bir an önce başlanması gerektiğini belirtti. Hamas’ın silahsızlandırılmasının ateşkesin ikinci aşamasına geçişte önemli bir başlık olduğunu vurgulayan Trump, Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze konusunun öncelikli gündem maddesi olacağını kaydetti. Görüşmede İran ve Suriye gibi bölgesel başlıkların da ele alınacağını dile getirdi.

