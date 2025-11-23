ABD Başkanı Donald Trump, Rusya–Ukrayna savaşına ilişkin uzun ve sert bir metin paylaştı. Savaşın ortaya çıkışını “zayıf liderlere” bağlayan Trump, ilk günden bu yana ABD’nin ağır bir yük üstlendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Ukrayna heyetlerinin Cenevre’de savaşın durdurulmasına yönelik 28 maddelik barış planı üzerinde görüşmelere başlamasıyla, Kiev yönetimine yönelik eleştirilerini sertleştirdi.

Trump, Truth Social’da yayınladığı mesajında "Ukrayna liderliği çabalarımıza sıfır minnettarlık gösterdi" ifadelerini kullandı. Savaşı "insanlık felaketi" olarak nitelendirirken selefi Joe Biden’a yüklenmeye devam etti. Trump, mesajında Moskova’yı doğrudan hedef almamayı tercih etti.

CENEVRE’DE KRİTİK GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ABD’nin sunduğu 28 maddelik barış planı çerçevesinde ABD, Ukrayna ve Avrupalı heyetlerin Cenevre’de bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmelere; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov,İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powel, Fransa ve Almanya’dan yetkililer katıldı.

Yermak, Avrupalı güvenlik danışmanlarıyla yapılan ilk görüşmenin ardından “Oldukça yapıcı ilerliyoruz” ifadesini kullandı.

ZELENSKİY: DÖKÜLEN KAN DURMALI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de süreci olumlu karşıladı. Sosyal medya açıklamasında:

"Savaşı sona erdirmeye yönelik adımlar üzerinde çalışan ekipler İsviçre’de bir araya geldi. Diplomasi yeniden canlanıyor. Dökülen kan durmalı ve savaşın yeniden alevlenmesi engellenmeli" dedi.

Zelenskiy, tüm taraflardan yapıcı tutum beklediğini vurguladı.

ABD’DE PLAN KRİZİ: RUSYA’NIN TEKLİFİ İDDİASI

Cumhuriyetçi Senatör Mike Rounds, Washington’da büyük yankı uyandıran bir iddia ortaya attı. Rounds’a göre, 28 maddelik barış planı bir “ABD önerisi” değil, Rusya’nın hazırladığı bir belgeydi.

Rounds, Halifax Güvenlik Forumu’nda yaptığı açıklamada:

“Bu plan Amerikan teklifi değil; Rusya’nın pozisyonunu temsil ediyor. Rusyalı bir temsilci tarafından ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff’a iletildi” dedi.

RUBİO’DAN YALANLAMA: PLAN ABD TARAFINDAN YAZILDI

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rounds’un iddiasını kesin bir dille reddetti:

"Barış teklifi ABD tarafından kaleme alınmıştır. Rus tarafıyla istişarelere dayanıyor ancak Ukrayna ile yapılan görüşmeler temel unsurları oluşturuyor."

Rubio’nun açıklaması, Washington’daki tartışmaların büyümesini engellemedi; planın mahiyeti hem ABD hem Avrupa başkentlerinde gündemin üst sırasına yerleşti.

AVRUPA’DAN SERT TEPKİ: UKRAYNA SAVUNMASIZ KALIR

Trump’ın Ukrayna’ya Perşembe gününe kadar süre verdiğinin öne sürülmesi, Avrupa’da rahatsızlığı artırdı.

Kanada, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, İspanya, İngiltere, Almanya, Norveç ve iki AB üst düzey yetkilisi tarafından imzalanan ortak açıklamada:

"Plan, Ukrayna’yı saldırılara karşı savunmasız bırakır" denildi.

Zelenskiy ise planın ortaya çıkması üzerine ülkesinin “tarihin en zor anıyla” karşı karşıya olduğunu söylemişti.

TRUMP GERİ ADIM ATMIŞTI

Avrupalı müttefiklerin açık itirazı sonrası Trump, daha önce kurduğu “Zelenskiy bu planı kabul etmek zorunda kalacak” cümlesinden geri adım atmış ve teklifin nihai olmadığını duyurmuştu.

Cenevre'deki görüşmeler sürerken Washington, Ukrayna ve Avrupa hattında diplomatik trafik hızlandı.

MÜZEYYEN BIYIK

