İran’ın Güney Afrika Büyükelçiliği, "Hey Ayetullah, hadi Boğaz hakkında konuşalım" şeklinde mesajlarla Trump'ı tiye alan paylaşım yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran ile verimli görüşmeler yapıyoruz" çıkışının ardından İran cephesi, Trump’ın kendi kendine mesajlaştığı alaycı bir görsel paylaşarak iddiaları tiye aldı.

ABD’li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, CNN’e yaptığı zehir zemberek açıklamalarla Beyaz Saray’ı hedef aldı. Trump’ın İranlı yetkililerle görüştüğü ve taleplerin kabul edildiği yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklayan Van Hollen, "Onun yalan söylediğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

İRAN’DAN ALAYLI PAYLAŞIM GELDİ "HEY AYETULLAH"

Tahran yönetimi, Trump’ın "5 gün saldırıları durdurma" kararını ve müzakere iddialarını ciddiye almadığını sosyal medya üzerinden gösterdi.

İran’ın Güney Afrika Büyükelçiliği, Trump ile alay eden bir mesaj ekranı görüntüsü paylaştı. Görselde, Trump’ın kendi kendine "Hey Ayetullah, hadi Boğaz hakkında konuşalım" ve "Saldırıları 5 günlüğüne durduracağım" şeklinde mesajlar gönderildi. "İran ile iyi ve verimli görüşmeler" notuyla servis edilerek Washington’ın iddiaları resmen tiye alındı.

TAHRAN İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Trump’ın dün yaptığı "İran ile çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik" açıklaması, bizzat İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından yalanlanmıştı. Trump, kimliklerini açıklamadığı kişilerle "yapıcı" görüşmeler yürüttüğünü iddia ederek Savaş Bakanlığına saldırıları erteleme talimatı verdiğini duyurmuştu.

