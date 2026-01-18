Irak'taki en büyük tesislerin başında gelen, 2003’ten bu yana ABD’nin lojistik merkezi olan Ayn el-Esed, Irak ordusunun tam kontrolüne geçti. Genelkurmay Başkanı, üssün harbe hazır hale getirilmesi talimatını verdi. Ayrıca üs, Trump'ın ilk başkanlık sürecinde "Çok para harcadık. Irak o parayı vermezse gitmeyiz" sözleriyle de bir dönem konuşulmuştu.

Irak Savunma Bakanlığı, ABD güçlerinin Anbar’daki Ayn el-Esed Hava Üssü’nden tamamen ayrıldığını ve üssün artık Irak Silahlı Kuvvetleri’nin denetimine geçtiğini açıkladı.

Bakanlık, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallah’ın, üssü ziyaret ederek operasyonlardan sorumlu kurmay başkan yardımcıları ve kuvvet komutanlarıyla birlikte yeni görev dağılımını yerinde gözden geçirdiğini bildirdi.

HARBE HAZIRLIK İÇİN TALİMAT

Genelkurmay Başkanı'nın üssün altyapı ve lojistik imkanlarını yerinde inceleyerek birimlerin tam harbe hazırlık seviyesine ulaştırılması talimatını verdiği belirtilen açıklamada, "Ayn el-Esed'in stratejik önemine vurgu yapan Yarallah, üssün tam güvenliğinin sağlanması için tüm askeri sınıflar arasında yüksek koordinasyon ve ekip ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti" denildi.

Savunma Bakanlığı, üssün güvenliği ve idaresi kapsamında 65. Özel Kuvvetler Tugayı ve bağlı taburların sahada görevlendirildiğini belirterek, Irak Hava Kuvvetleri ile Kara Havacılık Komutanlığı'na ait karargahların da üs içerisinde yerlerini aldığını duyurdu.

AYN EL-ESED ÜSSÜ NEDEN ÖNEMLİ?

2003 yılındaki Irak işgali sırasında ABD Deniz Piyadeleri tarafından ele geçirilen Ayn el-Esed Üssü, işgal döneminde ABD'nin Irak'ın batısındaki ana lojistik merkezi haline gelmişti.

Irak ordusunun üssü bir süre yönetmesinin ardından, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesiyle ABD liderliğindeki koalisyon güçleri üsse geri dönmüştü.

Üs, terörle mücadelede hava operasyonlarının merkezi ve yerel güçlerin eğitim kampı olarak kritik bir rol oynadı.

"PARAYI VERMEZLERSE GİTMEYİZ"

Öte yandan Trump'ın ilk başkanlık döneminde de üssün adı sıkça geçmişti. 'Çölün ortasındaki şehir' adıyla anılan üssün inşasında çok para harcadıklarını söyleyen Trump, Irak'ın bu parayı ödemesi gerektiğini savunmuş, "Bizim orada aşırı derecede pahalı bir hava üssümüz var. Benim dönemimden önce inşası için milyarlarca dolar harcadık. Bize bu parayı vermedikleri sürece burayı terk etmeyeceğiz" dedi.

