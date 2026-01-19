ABD Başkanı Donald Trump ile Norveç ve Finlandiya liderleri arasında Grönland’a dair mesajlaşmalar basına sızdı. Trump, yazışmada barış önceliğini vurgulasa da esas önceliğinin ABD çıkarları olduğunu ve Grönland’ın kontrolünün kritik olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb arasında Grönland’a ilişkin gerçekleşen yazışmalar basına sızdırıldı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu mesajlaşma 18 Ocak tarihinde gerçekleşti.

Norveç Başbakanı Store, kendisi ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb adına Trump’a mesaj yazdı. Mesajda, "Sayın Başkan, Sevgili Donald, Atlantik'in iki yakasındaki temaslar, Grönland, Gazze, Ukrayna ve dün yaptığınız gümrük vergisi açıklaması hakkında. Bu konulardaki tutumumuzu biliyorsunuz. Ancak hepimizin bunu ortadan kaldırmak ve gerilimi azaltmak için çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Çevremizde işbirliği yapmamız gereken çok şey oluyor. Bugün daha sonra sizinle bir görüşme öneriyoruz, ikimizle birlikte veya ayrı ayrı tercihinizi bize bildirir misiniz? Saygılarımızla, Alex ve Jonas" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİM ABD'NİN ÇIKARLARI"

Trump’ın cevabı ise dikkat çekici ifadeler içerdi. ABD Başkanı mesajında, ülkesinin geçmişte birçok çatışmayı sona erdirdiğini savunarak Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmediğini hatırlattı ve bu nedenle artık yalnızca “barışı düşünme” yükümlülüğü hissetmediğini dile getirdi. Trump, barışın önemini vurgulamakla birlikte, bundan sonra önceliğinin ABD’nin çıkarları olacağını belirtti.

Trump, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Jonas, ülkenizin 8 savaşı ve daha fazlasını durdurduğum için bana Nobel Barış Ödülü vermemeyi kararlaştırdığını göz önünde bulundurarak, artık sadece barışı düşünme yükümlülüğü hissetmiyorum. Ancak barış her zaman öncelikli olacak ama artık ABD için neyin iyi ve uygun olduğunu düşünebilirim. Danimarka, o toprağı Rusya veya Çin'den koruyamaz ve zaten neden ‘mülkiyet hakkı’ var ki? Yazılı bir belge yok, sadece yüzlerce yıl önce bir tekne oraya demirlemiş, ama bizim de oraya demirleyen teknelerimiz vardı. NATO'nun kurulduğundan bu yana NATO için diğer herkesten daha fazla şey yaptım ve şimdi NATO da ABD için bir şeyler yapmalı. Grönland'ı tam ve eksiksiz bir şekilde kontrol etmedikçe dünya güvenli olamaz. Teşekkürler."

