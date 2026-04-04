ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Graham, Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından İran’a sert uyarılarda bulundu. Graham, Hürmüz Boğazı’nı kapatmaya devam eden veya diplomatik çözümü reddeden Tahran’a karşı ABD ordusunun devasa bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu.

Trump ile görüşme gerçekleştirdiğini belirten Graham, "İran rejimine Hürmüz Boğazı’nı açmaları ve bir barış anlaşması yapmaları için verdiği ültimatomu tamamen destekliyorum" dedi.

Rejimin, operasyonların ardından ciddi şekilde zayıflatıldığını ifade eden senatör, "Bölgeye ve dünyaya yönelik terör egemenliklerinin sona ermesi gerekiyor; umarız bu bir barış anlaşmasıyla gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

"İRAN'I DEVASA BİR OPERASYON BEKLİYOR"

Bölgedeki gerginliğin tırmanması durumunda Tahran'ın atacağı adımların sonuçlarının ağır olacağının altını çizen Graham, "Eğer yanlış bir seçim yaparlarsa İran’ı devasa bir askeri operasyon bekliyor" dedi.

"EZİCİ BİR ASKERİ GÜÇ KULLANACAKTIR"

Cumhuriyetçi Senatör, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Trump ile konuştuktan sonra tamamen ikna oldum: Hürmüz Boğazı’nı engellemeye devam ederler ve diplomatik bir çözümü reddederlerse, Başkan Trump rejime karşı ezici bir askeri güç kullanacaktır. Eğer İran ve diğerleri şimdiye kadar Başkan Trump’ın sözünü ciddiye aldığını anlamadıysa, ne zaman anlayacaklarını bilmiyorum."

