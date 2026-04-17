ABD Başkanı Donald Trump'la gerilim yaşayan Papa Leo'nun İlinoi eyaletinde yaşayan kardeşinin evine bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler mahalleyi tahliye ederken, ihbar asılsız çıktı. İhbarın kaynağının tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ABD Başkanı ile yaşadığı gerilim sebebiyle tartışmalara konu olan Papa Leo, bu kez kardeşiyle gündeme geldi. Papa'nın İlinoi eyaletinde yaşayan kardeşi Jonh Prevost'un evine bomba ihbarı yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarın ardından polis ekipleri ve bomba imha uzmanları hızla bölgeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki evler boşaltılırken, mahalle sakinleri böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını ifade etti. Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşılırken, tahliye edilen vatandaşlar evlerine geri döndü. Yetkililer, ihbarın kaynağını tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

TRUMP İLE PAPA ARASINDAKİ GERİLİM

Son dönemde sıkça savaş karşıtı açıklamalar yapan Papa 14. Leo'nun, 11 Nisan'da ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'daki görüşmeler sürerken Aziz Petrus Bazilikası'ndaki dünya barışı etkinliğinde, "Artık kendine ve paraya tapınmaya son. Güç gösterisine son. Savaşa son. Gerçek güç, hayata hizmet etmekte kendini gösterir." ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.

Basında, Papa'nın bu sözlerinin, hiç isim vermemesine karşın Trump'a yönelik olduğu değerlendirmelerine yer verilmişti.

Papa'nın sözlerinin ardından Trump, 13 Nisan'da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Papa 14. Leo'nun "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savunmuş ve Papa 14. Leo'nun bu göreve sırf ABD'li olduğu ve kendisi Beyaz Saray'da bulunduğu için Kilise tarafından "onunla başa çıkmak" amacıyla getirildiğini iddia etmişti.

Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim şeyi tam olarak yaptığım için ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum. Leo, Papa olarak kendine çekidüzen vermeli, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve siyasetçi değil de büyük bir Papa olmaya odaklanmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca ABD Başkanı Trump, eleştirilerinin ardından kendisini Hazreti İsa gibi tasvir eden bir görsel de paylaşmış, daha sonra bu paylaşımını silmişti.

"TRUMP YÖNETİMİNDEN KORKMUYORUM"

Papa 14. Leo da 13 Nisan'da Cezayir'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Onunla bir tartışmaya girmeye niyetim yok." demişti.

